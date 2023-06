"Wahou !" de Bruno Podalydès : une comédie sur deux « conseillers » immobiliers prêts à tout pour décrocher la vente

Bien sûr - et comme la désinvolture de son titre semble l’indiquer sans mentir - Wahou ! n’est pas la comédie la plus fignolée du réalisateur notamment d’Adieu Berthe, de Comme un avion ou encore des Deux Alfred. Mais pourquoi bouderait-on son plaisir ? Non seulement ce Wahou ! ne manque d’aucun des ingrédients qui font le charme habituel des films de son auteur (burlesque, humour décalé, malice, tendresse, etc..), mais en plus il est porté par sa fidèle bande d’acteurs, qui ne sont pas des moindres ( Karine Viard, Sabine Azéma, Isabelle Candelier, Denis Podalydès), avec, en plus l’arrivée d’un petit « nouveau » qui ne compte pas pour rien non plus dans le monde des « vedettes » hexagonales : on a nommé Eddy Mitchell. Wahou ! : on y va? On y court, oui !