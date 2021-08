Voulez-vous savoir pourquoi la Martinique meurt du Covid ? A cause du "diktat colonial" !

Des pompiers apportent un brancard devant une tente de triage mise en place pour soigner les patients, au centre hospitalier universitaire (CHU) Pierre Zobda-Quitman de Fort-de-France, le 30 juillet 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Libération consacre un article long et circonstancié à la situation sanitaire dans cette île des Antilles. Elle est catastrophique. Les cas de contaminations au Covid-19 se multiplient. Les hôpitaux débordés refusent des malades. Le passe vaccinal est majoritairement refusé. Et personne ne respecte les gestes barrières.

Donc on meurt beaucoup plus en Martinique qu'en métropole. Si vous pensez que les Martiniquais, complotistes, nonchalants, désinvoltes, y sont pour quelque chose, c'est que vous êtes d'affreux racistes. Libération a une explication toute faite pour éclaircir ce phénomène : les Martiniquais subissent le traumatisme du "diktat colonial" ! Dès lors, tout devient limpide : le Covid-19 est une invention des Blancs, les vaccins également et le "diktat colonial" écrase les coeurs et les consciences.

Oui les Martiniquais souffrent encore quand ils pensent à Joséphine de Beauharnais... Oui ils se méfient des docteurs blancs qui cherchent - c'est sûr - à les empoisonner... Oui, ils estiment que tout ce qui vient de Métropole est là pour leur faire du mal (à l'exception des allocations familiales)...

Les "traumatismes du diktat colonial" inventés par Libération sont d'une grandiose imbécilité. Cette phrase est aussi marquée par une absolue condescendance raciste. En effet, dans cette optique les Martiniquais sont considérés comme de grands enfants un peu nigauds qui sacrifient toute intelligence aux rites du vaudou !