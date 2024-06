Voilà comment X (ex-Twitter) est officiellement devenu un site porno

Une femme tient un smartphone arborant le logo du réseau social X.

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Atlantico : Le réseau social X (ex-Twitter) a clarifié ses règles concernant la pornographie, officialisant l’autorisation des contenus pour adultes. Quels sont les principaux défis auxquels X devra faire face en matière de modération de contenus suite à cette décision ?

Fabrice Epelboin : Dans la mesure où il y a toujours eu des contenus pornographiques sur Twitter, il est essentiel de clarifier et de distinguer ces contenus des autres. Il est probablement nécessaire d'imposer aux créateurs de signaler explicitement leurs contenus pornographiques, afin de permettre la mise en place de filtres actuellement déficients.

Comment cette décision pourrait-elle influencer la perception publique et la réputation de X en tant que plateforme de médias sociaux ?

Tout dépend. D'un côté, il y a ceux qui connaissent bien Twitter et pour qui ce n'est pas une nouveauté, sachant parfaitement qu'il y a de la pornographie sur la plateforme ; pour eux, c'est un non-événement absolu.

D'un autre côté, il y a de nombreuses personnes qui comprennent peu les réseaux sociaux, n'ayant jamais vraiment exploré l'outil. Ces utilisateurs découvrent l'existence de la pornographie sur Twitter, ou imaginent qu'il va y en avoir, et risquent d'être surpris par cette réalité, alors qu'elle a toujours été présente.

« X devra mettre en place, comme tous, une vérification efficace et opérationnelle de l'âge de ses utilisateurs pour accéder aux contenus pour adultes », affirme Marina Ferrari, secrétaire d'État au Numérique. Selon la loi visant à sécuriser Internet, l'Arcom peut ordonner le blocage et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leurs contenus. Comment X pourrait faire face à ce problème ?

Cette loi ne concerne que les opérateurs basés en France. En pratique, cela signifie que seuls des entreprises comme Jacquie et Michel et Marc Dorcel sont impactées. Il est donc assez surprenant qu'une ministre fasse une telle remarque, car on peut légitimement attendre d'elle une connaissance de la loi. De ce fait, X n'est pas contraint d'agir.

Cependant, il pourrait le faire de manière relativement simple. Aux États-Unis, ils ont établi un partenariat avec une entreprise réalisant ce qu'on appelle une vérification KYC, qui authentifie l'identité, l'état civil et l'âge du détenteur du compte. X pourrait envisager de recourir à cette procédure, qui ne serait pas très coûteuse, afin de garantir l'âge des utilisateurs.

Pour l'instant, cette loi ne s'applique qu'en France et uniquement aux entreprises opérant sur le territoire français.

Comment voyez-vous l'évolution de X sous la direction d'Elon Musk en termes de liberté d'expression et de réglementation des contenus ?

En ce qui concerne la liberté d'expression, X est, avec TikTok, l'un des rares réseaux sociaux grand public qui n'appliquent pas activement une censure sur tout contenu potentiellement polémique.

Un exemple concret est actuellement celui du conflit israélo-palestinien. Sur Facebook et Instagram, ce sujet est presque inexistant. En revanche, sur TikTok et X, on peut trouver du contenu relatif à ce conflit.

Cela résulte d'une surcensure de la part de Meta, alors que TikTok et Twitter adoptent une approche de censure plus pondérée. Ainsi, si l'on considère que TikTok est principalement utilisé par un public jeune, pour le grand public, X est désormais le seul réseau social offrant une certaine liberté d'expression.

Quelles stratégies X pourrait-elle adopter pour équilibrer la croissance de la communauté de créateurs de contenus adultes avec les attentes des utilisateurs traditionnels de la plateforme ?

Les utilisateurs traditionnels de la plateforme bénéficieront bientôt d'un filtre de contenus adultes efficace.

Quant aux utilisateurs de contenus adultes, ils devront désormais signaler explicitement leur contenu comme tel. Cette mesure permettra de délimiter clairement les frontières : ceux qui ne souhaitent pas voir de contenus adultes auront la possibilité de le filtrer, exactement comme avec un décodeur satellite ou des filtres parentaux. Il est important de noter que Twitter est devenu un foyer d'activités commerciales pour des plateformes telles que OnlyFans, qui représente essentiellement du contenu pornographique amateur vendu directement du producteur au consommateur. Cette évolution a redéfini l'industrie de la pornographie en permettant aux performeurs de vendre directement leur production, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de leurs revenus. C'est une nouvelle positive pour les acteurs de cette industrie pornographique.

Actuellement, la plupart de ces contenus sont vendus sur OnlyFans, qui prélève des commissions importantes, tandis que la promotion se fait principalement sur Twitter, où l'on trouve depuis longtemps une grande quantité de contenus adultes. À l'avenir, Twitter proposera aux créateurs de contenus adultes de monétiser directement leur contenu sur X, avec probablement des commissions bien plus basses. Ainsi, l'équivalent d'OnlyFans pourrait être offert sur Twitter.

Bien entendu, ce contenu sera séparé du reste des contenus de la plateforme. Si vous ne souhaitez pas avoir accès à ce type de contenus sur Twitter, vous pourrez l'éviter. Cependant, cela représente un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars par an pour OnlyFans, un revenu qui pourrait rapidement être capté par Twitter.