En juin 2022, les résultats montrent que l'acceptation mondiale du vaccin contre le Covid est de 79%, contre 75% un an plus tôt.

Une étude publiée dans la revue Nature et portant sur 23 pays met en lumière les réussites et les ratés des politiques publiques.

Le professeur Jeffrey Lazarus dirige le groupe de recherche sur les systèmes de santé d'ISGlobal et est professeur associé à l'université de Barcelone, ainsi que chercheur principal à la CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy. Auparavant, il a été professeur à l'Académie de médecine LUHS, en Lituanie, et professeur affilié au CHIP, le centre de collaboration de l'OMS sur le VIH et l'hépatite virale au Rigshospitalet, à l'Université de Copenhague, et à l'Université de Porto, au Portugal.

Atlantico : Vous avez été le coauteur d'une étude sur l'acceptation des vaccins dans 23 pays du monde. Après presque 3 ans de pandémie de Covid, où en sommes-nous en termes d'acceptation du vaccin dans le monde ?

Jeffrey Lazarus : Nos résultats de juin 2022 montrent que l'acceptation mondiale du vaccin contre le Covid est de 79%, contre 75% un an plus tôt. L'hésitation était plus forte chez ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes quant à la sécurité et à l'efficacité du vaccin, d'une faible confiance dans le gouvernement et de la perception que le COVID-19 présente un faible risque. Il existe de grandes variations au sein des pays et entre eux.

Comment expliquer la baisse de confiance dans les vaccins dans certains pays ?

Si, en général, les personnes qui se méfient des autorités sanitaires ou de la science qui sous-tend le vaccin sont les plus hésitantes, certains déclins dans l'acceptation des vaccins sont dus au manque de promotion par les autorités sanitaires. À cela s'ajoute l'idée que la pandémie se termine ou est terminée et que le COVID-19 est moins dangereux. Étant donné que la mortalité a fortement diminué dans le monde, beaucoup de gens sont moins préoccupés par la transmission virale. Malheureusement, la morbidité reste très élevée et le "Long Covid" est en augmentation.

Pourquoi l'hésitation vaccinale est-elle plus forte pour les rappels que pour l'injection initiale ?

C'est la question la plus importante que se posent les organismes de santé publique. D'après nos données, je peux dire que l'hésitation est plus forte chez ceux qui se méfient du gouvernement et/ou des autorités sanitaires ou qui ont encore des doutes sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, malgré deux ans et des milliards de doses distribuées. D'autres encore ne savent peut-être tout simplement pas quand et comment recevoir la dose de rappel ou pourquoi elle est importante. Dans de nombreux pays, l'accent est encore mis à tort sur une vaccination "complète", sans expliquer à la population en général que l'immunité s'affaiblit avec le temps et qu'un rappel est nécessaire.

Devons-nous nous inquiéter de la situation après trois ans de pandémie ?

Le monde devrait être très inquiet. Nous ne devrions pas vivre dans la peur, mais nous devrions être bien préparés et, pour la plupart, ce n'est pas le cas en tant que communauté mondiale. En novembre 2022, plus de 350 experts de 112 pays ont publié dans la revue Nature un ensemble de recommandations fondées sur des données probantes, afin de définir la manière dont nous pouvons mettre fin à la menace que représente le COVID-19 pour la santé publique. Nombre de ces recommandations exigent un nouveau mode de pensée, comme l'adoption d'une approche "vaccins plus" et l'implication de tous les segments de la société et du gouvernement dans les efforts de préparation et de réponse.

Dans quelle mesure la communication publique et scientifique sur le sujet est-elle déficiente ?

La communication sur la pandémie en général est très faible. Il y a des exceptions dans certains pays et médias, mais dans l'ensemble, la plupart des gens et des gouvernements veulent passer à autre chose et fonctionnent davantage comme une autruche, ignorant la réalité, que comme un aigle, voyant tout. Nous avons besoin d'une communication bien meilleure, plus claire et précise, et d'un effort concerté pour lutter contre les fausses informations, qui circulent librement dans certains médias.

Quelles leçons peut-on tirer de vos résultats pour les politiques publiques ?

La principale leçon est que si la pandémie prend fin rapidement, ce sera une combinaison d'efforts de collaboration incroyables et de chance. La chance, c'est que si une nouvelle variante préoccupante, capable d'échapper au vaccin, n'émerge pas. Au contraire, la politique publique devrait être la principale raison de mettre fin à la pandémie en tant que menace pour la santé publique. La plupart des pays ne disposent toujours pas d'une stratégie et d'un plan d'action complet. La collaboration mondiale est encore faible et nous nous appuyons souvent sur des efforts individuels privés ou publics au lieu d'un effort commun massif.