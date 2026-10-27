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VIE PRIVEE

27 octobre 2026

Voilà ce que vos appareils électroniques accumulent chaque jour comme données sur vous et comment y mettre un terme

Comprendre les politiques de confidentialité d’une seule journée de vie familiale demanderait de lire 1,19 million de mots, soit 83 heures. Face à cette tâche colossale, cliquer sur « accepter » devient le seul choix réel. Bill Laboon, de la Web3 Foundation, explique ce que nos appareils savent de nous, dont l’usage fréquent de ces données pour la publicité et l’entraînement de l’IA.

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MOTS-CLES

tech , vie privée , données , confidentialité , web3 fondation , appareils connectés

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Bill Laboon

Bill Laboon est vice-président des opérations techniques chez Web3 Foundation.

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