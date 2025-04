Sons de la guerre

Voilà ce que révèlent les sons du quotidien en Ukraine sur le coût humain et environnemental de la guerre

Les recherches existantes sur la guerre et le son se sont principalement concentrées sur ce que J. Martin Daughtry, professeur associé d'ethnomusicologie et d'études sonores à l'université de New York, appelle « le belliphonique », c'est-à-dire le spectre des sons produits par les combats armés. Les coups de feu. Les tirs d'obus. Les explosions.