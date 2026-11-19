Thème

Les amoureux d’histoire le savent déjà, Dominique-Vivant Denon, né en 1747 et mort en 1825, fut un artiste, un grand collectionneur, ayant accompagné Bonaparte dans la campagne d’Egypte, l’auteur du Voyage dans la haute et la basse Egypte qui fut un immense succès, le concepteur des collections d’antiquités, de tableaux et de gravures qui furent à la source de la création du Musée du Louvre.