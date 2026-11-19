ATLANTI-CULTURE
19 novembre 2026
"Vivant Denon, l’aventurier du Louvre" : « Sa vie est un conte et flotte entre les eaux de l’histoire et de la légende » !
Quel diable de personnage ! De : Emmanuel de Waresquiel, de l’Académie Française Tallandier Parution en septembre 2026 450 pages 27,5 €
4 min de lecture
Thème
Les amoureux d’histoire le savent déjà, Dominique-Vivant Denon, né en 1747 et mort en 1825, fut un artiste, un grand collectionneur, ayant accompagné Bonaparte dans la campagne d’Egypte, l’auteur du Voyage dans la haute et la basse Egypte qui fut un immense succès, le concepteur des collections d’antiquités, de tableaux et de gravures qui furent à la source de la création du Musée du Louvre.
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THEMATIQUESCulture
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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