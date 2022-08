Violée en plein Paris par un Algérien : mais il ne faut pas dire qu’il était algérien...

Les faits se sont déroulés à Paris au bas du Pont Louis-Philippe. Un homme a suivi une touriste américaine dans les toilettes publiques puis il l’a violé. Le petit ami de la jeune américaine est venu à son secours et l’a arraché aux griffes du violeur qui a été immobilisé. La police l’a arrêté et identifié comme un Algérien sans domicile fixe et passablement éméché. Nul doute que la presse américaine va s’emparer de cette affaire, ce qui découragera certainement les Américains de se rendre à Paris pour les JO 2024.

Le plus surprenant, le plus scandaleux, c’est la réaction du parquet qui s’est refusé à identifier le violeur. Très certainement, les magistrats ont estimé que dire la vérité sur le prédateur et sur ses origines aurait jeté l’opprobre sur la communauté algérienne dont on sait qu’elle est pacifique et bien intégrée...