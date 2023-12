Vieille de 27 000 ans, la structure du Gunung Padang bouscule la communauté des archéologues

Le site de Gunung Padang, sur l'île de Java, en Indonésie. Juillet 2011

Atlantico : Une controverse chez les archéologues. Il y aurait une pyramides située sous le site préhistorique de Gunug Padan à l’ouest de l’île de Java en Indonésie, qui aurait pu être construite il y a 27 000 ans. Ces énormes structures seraient beaucoup plus anciennes que le grandes pyramides d’Égypte. Qu’en est-il exactement ?

Éléonore Fournié : Avant d’aborder les faits, je voudrais juste préciser deux choses : d’une part le terme de polémique est un peu fort. Il y a eu une découverte présentée d’une telle manière par ses inventeurs et contestée par d’autres. C’est souvent le cas dans la recherche scientifique et c’est plutôt sain pour la bonne tenue des débats. En revanche le fait de créer une polémique, pour faire parler de soi, pour faire le « buzz » et attirer l’attention sur des sujets qui ne le méritent pas, ne l’est pas… D’autre part, le mythe du site caché sous un autre site est aussi ancien que l’archéologie. C’est le fantasme absolu du découvreur de trésor… Dans les faits, si les couches chronologiques se succèdent souvent sur un même site, il est bien rare que les archéologues scientifiques tombent de trésor en trésor…

Enfin est-ce qu’on pourrait arrêter de tout ramener aux pyramides d’Égypte ! Je les adore et elles sont magnifiques - mais le monde n’est pas né en Égypte au Ve millénaire avant notre ère.

Pour revenir à Gunug Padan, il s’agit d’un site mégalithique situé sur l’île de Java, connu depuis plus d’un siècle (1914). Il a la forme d’un volcan éteint, d’une colline (ou d’une pyramide selon l’oeil de chacun…) et se compose d’une succession de terrasses construites en blocs basaltiques de la région. On accède à son sommet par une volée de 400 marches. Le lieu est considéré comme sacré par les habitants de la région (le terme de Gunug Padan voulant dire « montagne de l'illumination »). Il n’y a rien sous le site préhistorique puisque la colline est le site en lui-même.

La datation et l’histoire de cette structure sont sujettes à polémique car, en raison de son statut sacré, elle n’a jamais fait l’objet d’études précises. Rappelons à toute fin utile qu’une structure de ce type ne se construit pas du jour au lendemain (ou alors il faut me donner le numéro de leur entrepreneur...) et qu’elle a pu (comme toute construction, surtout quand elle est considérée comme sacrée) subir des réaménagements au fil du temps. Par ailleurs, ce n’est pas la seule structure de ce type dans la région, ce versant de l'île étant connu pour ses constructions en pierre massive d'origine volcanique, qualifiées de « pyramides à gradins ».

La revue Archaeological Prospection a publié le 20 octobre 2023 une analyse menée sur les lieux suggérant que le site a été « méticuleusement sculpté » pour en faire une structure pyramidale ; les datations au carbone 14 de Danny Hilman Natawidjaja, un géologue indonésien qui travaille sur le site depuis 2011, feraient remonter les lieux à 9 000 à 20 000 ans, voire 27 000 ans. Cette dernière datation très haute a été contestée par une flopée (34 !) de scientifiques indonésiens remettant en question les motivations et les méthodes de cette équipe. D’après eux, il semble plus probable que le site soit constitué de trois strates superposées remontant à différents époques : l’une, la plus récente, située entre 3 000 et 3 500 ans recouvrant une deuxième couche datée de 7 500 à 8 300 ans qui recouvre une troisième couche à 15 m de profondeur datée de plus de 9 000 ans, voire de 22 000 ans, à 30 m de profondeur. Mais rien n’indique, à ce stade, que ces couches soient le résultat de la main de l’Homme… Il peut tout aussi s’agir de phénomènes naturels liés à l’activité du volcan !

Les pyramides de Gunug Padang sont-elles les plus grandes pyramides du monde ?

Je répondrais par une question : est-ce que les pyramides de Gunug Padang sont des pyramides ? Qu’entendez-vous par là ? Si vous pensez aux monuments funéraires que les Égyptiens ont construit dans la vallée du Nil, alors la réponse est non : les pyramides de Gunug Padang ne sont pas des pyramides funéraires. C’est un autre type de monument, tout aussi intéressant, mais fort différent, où les interactions entre les hommes et la nature ont dû être plus importantes.

Quant à la question de savoir qui a la plus grande, ou la plus grosse, des constructions, je répondrais que ce genre d’interrogations (qui dévoilent sans doute un « petit » problème de confiance en soi…) est inepte : à quoi ça sert de savoir cela ? De plus les monuments, surtout si anciens, ont pu s’abîmer au cours du temps. Et on ferait mieux de s’intéresser aux techniques de constructions qu’à faire un guinness book ridicule et mettre sans arrêt les monuments et les sites les uns en compétition avec les autres.

Mais dans le fond, la question est toutefois intéressante car elle révèle la volonté « patriotique » des uns et des autres d’avoir le plus grand monument, le plus haut, le plus ancien, d’être, en fin de compte, le berceau de l’Humanité… L’archéologie est une science hautement politique et qui fait sans cesse l’objet de récupération idéologique. Là dessus, les scientifiques restent très vigilants.

Si cette découverte s’avérait exacte, est-ce que cela réécrirait ce que l’on sait de la civilisation humaine dans la région ?

Cette question touche à un autre mythe de l’archéologie (largement relayé par le cinéma) celui de LA civilisation inconnue que l’on ne connaît pas… Ce mythe ne date pas d’hier puisque même Platon en parle avec son Atlantide.

Je pense que les données qui viennent d’être livrées méritent d’être affinées, et retravaillées ; mais, par ailleurs, je serais très curieuse de mieux connaître l’histoire de cette région. L’île de Java est célèbre pour ses nombreux monuments bouddhiques mais aussi parce qu’elle a livré il y a près de 150 ans les premiers fossiles (1891) de l’Homme de Java, qui a permis de définir les caractéristiques d’Homo Erectus ! Sur l’île voisine de Bornéo, on a découvert des peintures murales extraordinaires qui auraient 40 000 ans.

Alors plutôt que de vouloir réécrire l’histoire, est-ce qu’on ne pourrait tout simplement pas déjà l’écrire correctement, en redonnant son importance aux découvertes scientifiques menées avec rigueur, loin de toute polémique ?