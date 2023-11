Victoire surprise aux Pays-Bas : Geert Wilders ou l’onde de choc européenne du 7 octobre 2023

Le leader de son parti PVV (Parti de la Liberté) a, selon les sondages à la sortie des urnes, gagné les élections législatives aux Pays-Bas, et aura probablement 37 sièges (une augmentation de 18 par rapport à l'Assemblée actuelle) sur 150.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Ce qui s'est passé aux Pays-Bas cette semaine est la plus grande explosion politique dans le pays endormi des crêpes et des canaux depuis l'assassinat du candidat Pim Fortuyn sur le chemin de la campagne en 2002. Cet événement n'a toutefois pas eu d'implications réelles au-delà des frontières néerlandaises. La victoire stupéfiante, mercredi, du populiste néerlandais Geert Wilders est le signe que le pogrom sanglant du 7 octobre en Israël réveille enfin l'Europe face à la menace de l'immigration islamique.

Même si Wilders ne sera probablement pas le prochain Premier ministre néerlandais (nous y reviendrons dans un instant), il est difficile d'exagérer l'impact de la victoire choc de son parti sur tous les autres. Les Américains se souviendront de ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain du scrutin de 2016 en apprenant que Donald Trump serait le prochain président. C'est un peu la même chose. En donnant au parti de Wilders la plus grande proportion de sièges dans le prochain parlement, un grand nombre d'électeurs néerlandais ont délivré un stupéfiant vote de défiance à l'establishment politique de leur pays.

Le soir des élections néerlandaises, j'ai participé à une discussion publique sur la politique néerlandaise dans une université hongroise. Les Néerlandais du panel ont plaisanté à plusieurs reprises sur le fait que la politique néerlandaise est généralement ennuyeuse. Des coalitions tournantes de "centristes" et de "sociaux-démocrates", tout cela est très respectable et ennuyeux. Et puis il y a cette mouche du coche, ont-ils dit, Geert (prononcer "hairt") Wilders, chef du Parti pour la liberté (PVV). Ce grand populiste anti-migration, blond et décoloré, est l'éternel poivrot dans le bol de punch des Néerlandais.

Avec sa coiffure spectaculaire et son penchant pour la provocation anti-musulmane (il veut par exemple fermer les mosquées néerlandaises et interdire le Coran), Wilders a dû vivre sous la protection constante de la police pendant la majeure partie des deux dernières décennies, parce que certains musulmans veulent le massacrer - comme ils l'ont fait pour le cinéaste néerlandais Theo van Gogh, critique de l'islam, en 2004. Pourtant, depuis qu'il s'est séparé cette année-là du VVD, parti de centre-droit favorable aux affaires, pour fonder son propre parti, Wilders et ses collègues parlementaires représentent les électeurs néerlandais qui en ont assez de la criminalité et de l'extrémisme provoqués par les nombreux migrants musulmans non assimilés qui ont immigré dans le pays. Les électeurs de Wilders en ont également assez des diktats de l'Union européenne qui nuisent à ce qu'ils estiment être l'intérêt supérieur des Pays-Bas.

Les prévisionnistes électoraux n'étaient pas préparés à l'ampleur de la victoire du PVV cette semaine, en partie parce que l'affection pour Wilders est considérée comme extrêmement "déplaisante" par la classe dirigeante néerlandaise. Soutenir Wilders équivaut à porter une casquette rouge MAGA dans le centre de Manhattan. Les élites néerlandaises, tous secteurs confondus - médias, édition, université, politique et affaires - sont extrêmement isolées. Elles sont toutes de gauche, se connaissent toutes et ont toutes une confiance absolue dans leur propre droiture et leur juste vision du monde.

Andreas Kinneging, philosophe juridique de l'université de Leiden et l'un des rares intellectuels conservateurs néerlandais, m'a dit un jour qu'il fallait "être très indépendant d'esprit ou très cosmopolite pour ne pas être endoctriné" par le consensus libéral de la classe dirigeante. De plus, malgré l'image libérale et diversifiée qu'ils se donnent, les Pays-Bas sont une société très conformiste dans laquelle les dissidents du consensus progressiste sont marginalisés. C'est le genre de société qui place sur une place publique de Rotterdam une statue du Père Noël exhibant un jouet sexuel anal et qui s'attend à ce que tout le monde se félicite de sa "tolérance", mais qui trouve gauche la critique de Wilders à l'égard de l'islam radical.

En effet, Pim Fortuyn, l'homme politique assassiné en 2002, incarnait les étranges contradictions de la culture politique néerlandaise. C'était un sensualiste ouvertement gay qui dénonçait l'islam radical principalement parce qu'il représentait un frein à la liberté sexuelle et à l'individualisme radical. L'establishment néerlandais l'a détesté pour avoir mis en évidence cette contradiction flagrante dans sa narration. Les conservateurs néerlandais ne lui faisaient pas confiance, car s'ils appréciaient l'attaque de Fortuyn contre le radicalisme islamique et la criminalité urbaine, ils pensaient également que sa décadence festive était en grande partie à l'origine du problème néerlandais. Fortuyn n'a pas été abattu par un musulman, mais par un défenseur des droits des animaux qui a déclaré lors du procès qu'il était dégoûté par le fait que Fortuyn ait prétendument fait des musulmans des boucs émissaires. Pour avoir assassiné de sang-froid le principal homme politique du pays, le tueur, Volker van der Graaf, n'a été condamné qu'à une peine de 18 ans, et a été libéré après en avoir purgé 12.

Wilders a succédé à Fortuyn. Sans être libertin, Wilders soutient néanmoins le droit à l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel et d'autres valeurs sociales libérales qui ne sont pas controversées aux Pays-Bas. Il se démarque du consensus néerlandais en souhaitant "désislamiser" les Pays-Bas. Bien que les migrants musulmans (principalement d'origine turque ou marocaine) ne représentent que 5 % de la population du pays, ils sont massivement surreprésentés dans les statistiques criminelles, en particulier les Marocains.

En outre, Wilders remet en question l'internationalisme pragmatique de la classe dirigeante néerlandaise en prônant des politiques nationalistes, notamment en lançant l'idée d'un "Nexit", c'est-à-dire la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Bien que cela soit très peu probable, Wilders profite de la colère de nombreux Néerlandais face aux politiques soutenues par leur classe dirigeante, mais qu'ils considèrent comme nuisibles à l'intérêt national. Par exemple, au début de l'année, les agriculteurs néerlandais, qui comptent parmi les plus productifs au monde, ont organisé des manifestations de masse pour protester contre un plan gouvernemental visant à éliminer la moitié d'entre eux afin d'atteindre des objectifs environnementalistes. Les agriculteurs et leurs partisans reprochent aux élites urbaines néerlandaises leur mépris pour le bien-être de leurs propres compatriotes.

En outre, les sensibilités anti-migratoires des Néerlandais ne sont pas simplement une question de ressentiment à l'égard de l'Islam. Ce pays de 17,5 millions d'habitants à la population très dense souffre d'une grave pénurie de logements. Un de mes co-panélistes basé à Rotterdam a déclaré le soir des élections que si rien ne changeait, son fils adulte, âgé d'une vingtaine d'années mais vivant toujours chez ses parents, ne pourrait pas s'offrir une maison avant l'âge de 45 ans. Un autre analyste néerlandais m'a dit que cette pénurie de logements avait été prévue il y a deux décennies, mais que les hommes politiques du pays continuaient à pratiquer l'immigration à portes ouvertes en provenance du tiers-monde, bien qu'ils ne construisent pas suffisamment de résidences pour les personnes nées aux Pays-Bas.

Pendant près de vingt ans, les médias néerlandais ont présenté Wilders comme un Pinochet peroxydé, un avatar de l'"extrême droite", alors qu'à l'exception de son point de vue sur l'islam, les convictions de Wilders sont tout à fait conformes à celles de la gauche laïque. Les médias en dehors des Pays-Bas ont suivi le mouvement. Lorsque les Américains et les autres membres de l'anglosphère lisent ou regardent la couverture médiatique des élections néerlandaises, ils obtiennent exactement la même catégorisation irréfléchie de Wilders comme une menace d'"extrême droite" que celle qu'ils obtiennent lorsque les médias occidentaux discutent de n'importe quel parti ou politicien populiste européen.

En vérité, la plupart des partis et des hommes politiques européens régulièrement qualifiés d'"extrême droite" par les médias occidentaux - le Fidesz de Viktor Orbán en Hongrie, le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, le VOX de Santiago Abascal en Espagne, les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, et d'autres encore - se situent nettement à gauche du Parti républicain américain sur certains points importants. Il est vrai que ces partis sont correctement jugés à l'aune de leurs cultures politiques nationales, mais est-il vraiment possible de qualifier le Fidesz hongrois d'"extrême droite" alors qu'il a remporté les quatre dernières élections ? En outre, il existe en Hongrie un véritable parti d'extrême droite, le Jobbik, qui - contrairement à ce qu'affirment les médias libéraux - s'est allié à l'opposition de gauche lors des élections de 2022 pour tenter d'évincer le Fidesz.

Le point est le suivant : il est juste de placer Geert Wilders à l'extrême droite de l'échiquier politique néerlandais, mais les observateurs de l'anglosphère doivent comprendre que lorsque les médias utilisent le terme "extrême droite", il s'agit moins d'un descripteur que d'un terme d'opprobre. Les médias veulent que les gens pensent que Wilders (Meloni, Le Pen, Orban, Abascal, et alia) sont les hérauts du retour du fascisme. Ne tombez pas dans le panneau. Malgré leurs différences, tous ces dirigeants ont en commun le sentiment que leurs propres peuples devraient avoir plus de souveraineté dans la prise de décisions politiques, et non les cliques internationalistes de Bruxelles et des bureaucraties nationales. Lorsque le social-conservateur Viktor Orbán félicite avec enthousiasme le social-libéral Geert Wilders pour sa grande victoire, le dirigeant hongrois célèbre la victoire d'un homme politique qui croit également que son propre peuple mérite d'avoir plus de pouvoir sur la gouvernance de son pays que la bureaucratie de l'UE.

Pendant ce temps, les partis de l'establishment continuent de ne pas s'attaquer aux problèmes de l'Europe, en particulier à l'immigration. Des dizaines de milliers de migrants continuent d'affluer en Europe par d'énormes trous dans la digue, dont le plus tristement célèbre est l'île italienne de Lampedusa. Par ailleurs, les élections néerlandaises de cette semaine ont été le premier grand scrutin européen depuis les événements du 7 octobre qui ont fait descendre les masses islamiques dans les rues des capitales européennes, chantant les louanges des terroristes du Hamas qui ont massacré plus d'un millier de civils juifs. Bien que ces manifestations aient été de faible ampleur en Hollande, par rapport à ce qui s'est passé au Royaume-Uni et en France, les Néerlandais ont des télévisions et ont pu voir leur avenir potentiel.

Il est vrai que les lois européennes, y compris les traités, lient les mains de politiciens comme Meloni, qui sont prêts à s'attaquer à la crise de manière significative, mais il faut bien que quelque chose finisse par se produire. Hélas, ce n'est probablement pas la victoire de Wilders. Bien que le PVV soit arrivé en tête des différents partis le soir des élections, il n'a pas obtenu la majorité des sièges au sein du prochain parlement. Aux dernières nouvelles, le PVV devrait obtenir 37 sièges sur les 150 que compte le Parlement.

Normalement, cela devrait permettre au chef du parti de former un gouvernement de coalition. Mais Wilders est un anathème pour les législateurs néerlandais "respectables", et il est peu probable que la plupart des autres partis travaillent avec lui. Presque tout peut arriver, mais le résultat le plus probable est une coalition large et faible dirigée par l'eurocrate de gauche Frans Timmermans, et de nouvelles élections dans le courant de l'année prochaine. Le maintien d'un cordon sanitaire autour de Wilders par l'establishment défaillant, malgré sa victoire écrasante cette semaine, ne fait qu'éloigner davantage les électeurs néerlandais de la classe dirigeante.

Pour les conservateurs populistes, la victoire de Wilders est une bonne nouvelle. Ils en avaient besoin après que le parti polonais Droit et Justice a perdu le pouvoir cet automne et que VOX a enregistré des résultats médiocres lors des élections espagnoles de l'été dernier. Dans le meilleur des cas, le tremblement de terre politique survenu cette semaine aux Pays-Bas (et l'inévitable panique anti-populiste de l'establishment) pourrait présager des bouleversements encore plus importants lors des élections paneuropéennes de l'année prochaine.

Quant aux Pays-Bas, qui sait ce qui les attend ? Avant la Seconde Guerre mondiale, la Hollande était l'un des pays les plus religieux et socialement conservateurs d'Europe. Mais ce conformisme cachait une décadence interne. Dans l'immédiat après-guerre, les dirigeants néerlandais ont tenté de rétablir le système brisé par l'occupation allemande, mais la population s'est contentée de suivre le mouvement. Lorsque les premiers vents de la contre-culture ont commencé à souffler au début des années 1960, tout s'est effondré. L'historien James Kennedy, qui a écrit sur cette transformation, m'a dit un jour qu'aucune nation occidentale n'avait été aussi profondément révolutionnée par les années 60.

"Une chose que la culture politique néerlandaise fait bien, peut-être trop bien, c'est de s'adapter aux nouvelles humeurs de la société", m'a dit Kennedy il y a quelques années. Nous nous sommes entretenus dans les semaines qui ont suivi la candidature et l'assassinat de Fortuyn, qui ont ébranlé la culture politique statique du pays. Dans les années qui ont suivi, les sentiments populistes autrefois tabous qu'incarnait Fortuyn sont restés présents dans la politique néerlandaise, en la personne de Geert Wilders - avec un certain fléchissement, mais sans jamais disparaître.

Et maintenant, ces sentiments viennent de s'imposer comme le programme politique le plus populaire du pays. Wilders a accompli ce que Fortuyn était sur le point de faire en 2002, avant qu'un tueur ne le tue. La vieille garde néerlandaise s'en sortira probablement en volant à Wilders le titre de premier ministre qu'il a gagné à juste titre, mais ce faisant, elle pourrait bien accélérer son propre effondrement en rendant manifeste la même pourriture intérieure qui a fait tomber l'establishment néerlandais il y a six décennies.

Cet article a été initialement publié par The European Conservative.