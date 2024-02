Vers une guerre avec le Hezbollah… puis l’Iran ? L’autre conflit qui terrorise Israël

Vu de loin, le conflit israélo-palestinien est souvent perçu comme celui du fort contre le faible.

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : Gaza, le Hezbollah, les Houthis… Les ennemis de l’Etat Hébreu sont nombreux. Dans quelle mesure faut-il voir dans ces conflits annexes ou proxy une tentative, pilotée par l’Iran notamment, d’épuiser Israël avant un affrontement final ?

Alexandre del Valle : Rappelons, tout d’abord, que l’Iran essaie de négocier la sortie totale ou partielle des sanctions. C’est pour cela qu’il se sert de son pouvoir de nuisance, ce qui constitue l’une de ses tactiques classiques. Entre 1986 et 1989, la France devait de l’argent au précédent Chah d’Iran, qu’elle n'entendait alors pas donner au nouveau régime. Pour récupérer le montant dû, l’Iran a décidé de négocier à la dure : il a fait pleuvoir des attentats à Paris. Depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir, le régime négocie un allègement des sanctions économiques et force est de constater que des avoirs ont été dégelés en septembre dernier. On parle tout de même de 6 milliards, qui étaient conservés en Thaïlande. Un pas a été fait. L’Iran essaie aussi de montrer son pouvoir de nuisance (c'est-à-dire sa capacité à bloquer la Mer Rouge, à déstabiliser Israël, le Yémen ou l’Irak, etc) pour obtenir la bombe nucléaire. C’est une façon de rappeler qu’il n’est simplement pas possible de l’ignorer, quitte à se calmer après avoir acquis ce qu’il souhaite obtenir.

Ce contexte posé, il faut aussi souligner que c’est l’Iran qui a nommé Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Il arme aussi les Houthistes du Yémen, de même que les milices pro-iraniennes qui arpentent l’Irak depuis l’assassinat de Qassem Soleimani. Il est évident qu’il y a un jeu de l’Iran. Mais il ne faut pas penser que l’Iran est seul à jouer : chaque régime répond à son propre agenda, chaque organisation joue sa propre main. Certaines ont particulièrement intérêt à capitaliser sur ce qu’il se passe à Gaza, puisque c’est l’opportunité pour elles de faire montre à quel point elles sont farouchement opposées à Israël. C’est le cas des Houthistes, chiites, qui occupent des territoires sunnites. C’est une façon pour eux de faire accepter leur légitimité auprès des populations sunnites locales. C’est vrai aussi du Hezbollah, qui assure sa légitimité en expliquant qu’il n’a rien d’une force d’occupation iranienne : il préfère se définir comme une force de résistance contre le sionisme.

L’agenda iranien existe, c’est indéniable. Mais il vient s’ajouter à une série d’agendas propres qu’il ne faut pas sous-estimer.

François Chauvancy : La situation actuelle est complexe. Il y a, d’une part, les accusations permanentes contre l’Iran, que l’on soupçonne régulièrement d’être derrière tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a aussi les menaces proférées par l’Iran à l’encontre d’Israël. La question qui compte, donc, c’est celle de la vérité. Où se trouve-t-elle ? C’est-là qu’est toute la difficulté. Il est indéniable qu’il s’est créé un arc chiite de l’Iran au Liban. Il est exact aussi que l’Iran chiite soutient le Hamas sunnite, ce qui relève du paradoxe à certains égards. De même, il ne faut pas non plus perdre de vue que la volonté de l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire est un puissant facteur de déstabilisation dans la région ; d’autant qu’il s’agit – rappelons-le – d’une République islamique qui n’hésite pas à afficher sa vocation révolutionnaire.

Ce premier point évoqué, il faut aussi rappeler que l’action iranienne s’inscrit dans un certain cadre. Il s’agit d’une nation qui se pense comme une grande puissance régionale et qui estime qu’elle devrait être reconnue pour sa civilisation, laquelle remonte au moins à la Perse et peut se targuer de plus de 2500 ans d’âge. De quoi ne pas être méprisés, y compris par l’Occident. Or, depuis 1979, l’Iran est enfermé dans un affrontement permanent avec les Etats-Unis d’Amérique, la première puissance occidentale. Les sanctions économiques décidées et appliquées par les Etats-Unis ont poussé l’Iran à trouver des voies de sorties, qui a opté pour la déstabilisation dans l’espoir de finalement gagner la reconnaissance qu’il estime ne jamais avoir eue.

Nous ne pouvons pas exclure, en effet, une volonté de l’Iran d’épuiser Israël. Ce serait une stratégie complexe, qu’il est tout à fait envisageable que l’Iran tâche de mener à bien, d’autant que la guerre contre Gaza force l’Etat Hébreu à mobiliser des centaines de milliers de réservistes. Cela n’est pas sans coût pour la société (et il va de soi que les réservistes en question ne travaillent plus pour faire tourner l’économie). L’hypothèse d’un épuisement économique, qui finirait nécessairement par susciter un profond mécontentement politique en Israël, est plausible. D’autant qu’il apparaît envisageable de capitaliser sur la faiblesse de Benjamin Netanyahou dans l’opinion publique israélienne.

Soyons clairs : il ne s’agit pas d’éprouver l'État hébreu à l’aide d’actions directes. On ne parle pas, ici, d'affrontement d’armées à armées ou d’Etat à Etat. Il s’agit de susciter suffisamment de déstabilisation ainsi que de facteurs de récrimination pour que l'État cible – Israël, dans le cas présent – se retrouve affaibli et soit obligé de composer avec l’Iran, en l'occurrence. L’objectif, à l’évidence, est multiple. D’abord, il s’agit de placer sur un pied d’égalité les Etats israéliens et palestiniens, mais aussi d’empêcher le premier de s’en prendre à l’Iran, si celle-ci obtenait l’arme nucléaire. Enfin, et cela a été dit à plusieurs reprises, la disparition de l’Etat d’Israël figure également parmi les ambitions de l’Iran, qui cherche à retrouver une souveraineté musulmane (chiite ou sunnite) sur certains des lieux saints de l’Islam.

La survie de l’Etat hébreu est-elle en jeu, selon vous ?

Alexandre del Valle : C’est une crainte légitime, oui. Si le front persiste à Gaza tandis que, parallèlement, un autre front s’ouvre au nord d’Israël du côté face au Hezbollah, la situation serait inquiétante. D’autant plus si un troisième front voit également le jour en Cisjordanie alors que le front Irako-Yéménite s’accentue. Dans ce cas de figure, Israël ne serait peut-être pas condamnée, mais elle a raison de se préparer à quelque chose de bien pire que ce qui se joue actuellement.

400 000 soldats israéliens sont actuellement postés dans le Nord d’Israël, près de la frontière avec le Liban. Ils s’attendent à la création potentielle d’un deuxième gros front, pire encore que celui ouvert au Sud du pays face au Hamas. Et pour cause ! Le Hezbollah dispose de bien plus de roquettes (son stock est estimé à plus de 200 000 têtes) et ne procède pas de la même façon que le Hamas. Un conflit contre cette organisation ne consisterait pas à se défendre contre des assauts terroristes dans des kibboutz : il s’agirait d’une guerre ouverte. Le Hezbollah constitue, ni plus ni moins qu’une véritable armée, dont on peut juger qu’elle est plus dangereuse que celle du Liban. Ce genre de conflit serait très problématique pour l’Etat Hébreu, qui a décidé de remobiliser certaines des forces déployées dans le Sud pour les envoyer au Nord.

En parallèle, la situation en Cisjordanie pourrait se détériorer. On le voit bien à Jenin : le nombre de ressortissants pro-Hamas, susceptibles d’être radicalisés, progresse.

Ces trois fronts, qui pourraient s’ajouter à une guerre directe (quoique actuellement improbable) avec l’Iran ou la Syrie pourraient constituer un réel danger pour Israël. Ce n’est évidemment pas le scénario le plus probable, mais l’inquiétude apparaît compréhensible.

François Chauvancy : Il est évident que l’environnement du Moyen-Orient n’est pas très favorable à Israël, malgré les accords d’Abraham ou d’autres traités plus anciens signés avec l’Egypte ou la Jordanie. La logique de la citadelle de Massada, dès lors, me semble assez compréhensible. C’est-là, rappelons-le, que l’armée israélienne ses conscrits prêter serment. Il s’agit de se montrer en capacité de résister à un envahisseur, de montrer le degré de sacrifices que l’on est prêt à consentir pour sauver la nation juive. Quiconque se met, ne serait-ce qu’un peu, à la place des Israéliens (dont tous ne sont pas juifs, on dénombre environ 20% d’Arabes) peut comprendre cette crainte. La nation est ceinturée, au nord, par le Hezbollah (et à travers lui le Liban) ainsi que par la Syrie qui a été amputée du plateau du Golan, annexé par Israël en 1981 afin de préserver une certaine zone de sécurité mais aussi ses ressources aquifères. Une partie des affluents du Jourdain trouvent leur source sur le plateau et 35 % de l’alimentation aquifère d’Israël provient de cette région l’eau. A l’Ouest, il y a la Jordanie et l’Egypte, ainsi que le Golan qui permettent à l’Etat hébreu de préserver une certaine zone de sécurité. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’Israël est à l'abri de frappes de missiles. C’est un pays susceptible d’être attaqué à l’aide de roquettes provenant de n’importe où.

Pour l’heure, les frappes demeurent épisodiques et émanent de mouvements terroristes. En l’état actuel des choses, aucune puissance étrangère, aucun Etat, ne s’en prend directement à Israël. Pourtant, l’Iran en est capable et rien ne permet d’affirmer que cela n’arrivera pas un jour. Il est légitime de se sentir menacé et compréhensible de penser que certains s'interrogent de la survie même de la nation juive. La question de sa capacité à assurer sa sécurité à longue distance est posée. L’Iran constitue, indéniablement, la menace la plus vraisemblable et la plus déterminée.

L’existentialité d’Israël, de fait, est remise en cause. Le niveau de la menace peut évidemment se discuter, mais dès lors que l’Iran multiplie les déclarations appelant à la disparition de l’Etat hébreu, il apparaît encore une fois compréhensible que les citoyens d’Israël se sentent concernés, sinon inquiétés, par de tels propos.

Peut-on dire des dirigeants israéliens qu’ils prennent l’ensemble de la mesure du problème ?

Alexandre del Valle : Je le crois, oui. Rappelons, pour commencer, qu’il est très peu probable que les fronts évoluent vers une guerre directe, d’Etat à Etat, puisqu’Israël dispose de l’arme atomique et n’hésiterait pas à l’employer. C’est pourquoi les Etats arabes ne déclareront pas, à mon sens, la guerre à la nation juive. Ce sont des organisations non-étatiques qui ont décidé de s’en prendre à l’Etat hébreu, qui est d’ailleurs préparé à ce type de fronts. Son armée pourrait d’ailleurs résister à l’assaut d’une puissance étatique.

Il est plus probable, aujourd’hui, qu’Israël s’attaque à l’Iran que l’inverse. Mais si cela était si facile à faire, ce serait déjà fait. La situation, d’un côté comme de l’autre, reste difficile à appréhender.

François Chauvancy : Il y a, me semble-t-il, un avant et un après 7 octobre. C’est une date qui a permis de cristalliser les craintes ainsi que l’effort de guerre contre une menace à la fois bien identifiée et à proximité. Pour autant, avant le 7 octobre, la perception du danger n’était pas la même. Il a longtemps été reproché au Premier ministre israélien d’instrumentaliser la menace et peut-être le fait-il encore, à Gaza au moins. Toujours est-il que le danger a été instrumentalisé pour des raisons de politique intérieure, ce qui s’observe d’ailleurs dans beaucoup d’Etats en difficulté. On exagère la menace extérieure pour résoudre des problèmes intérieurs. C’est la logique dans laquelle s’inscrivait de fait Israël avant le 7 octobre 2023.

Cette instrumentalisation de la menace s’est fait au profit de la droite, sinon de l’extrême droite, israélienne, qui est tout à fait acquise à la cause du Grand Israël. Une certaine gauche, qui adhère à un certain sionisme mais qui ne cherche pas forcément la guerre tant que le pays n’est pas menacé, s’est effacée pendant cette période. Dorénavant, tous se sentent concernés, y compris à gauche, par le danger. Même sans partager la vision du Premier ministre, il est ici question d’assurer l’unité de la nation.

Quelles sont les solutions qui s’offrent à Israël pour ne pas perdre une multitude de guerres d’attrition, au juste ?

Alexandre del Valle : Les fronts proxy Irak et Yémen ne sont pas particulièrement dangereux : il s’agit avant tout de gesticulations. Ils travaillent à leur agenda propre. En Irak, l’argument du combat contre le “Satan israélien” est très fédérateur. C’est vrai aussi au Yémen.

Les fronts les plus problématiques – quoique pas nécessairement mortels existentiellement – sont identifiés : il s’agit du Hamas, le djihadisme islamique (qui regroupe des forces sunnites) et le Hezbollah chiite. Sans oublier, bien sûr, la montée des groupes djihadistes ou pro-djihadistes en Cisjordanie.

L’Etat Israël est préparé contre ces fronts. La vraie question, me semble-t-il, c’est la capacité du pays à supporter économiquement un état de guerre sur plusieurs fronts tout en faisant face à des remontrances internationales. Il serait difficile, dans ce cas de figure, de ne pas reproduire la situation à Gaza et de ne pas succomber à la pression internationale.

François Chauvancy : Israël, j’en ai bien peur, apparaît destinée à la guerre permanente. Dès lors, il est évident que la notion d’attrition va jouer un rôle conséquent. Ne perdons pas de vue qu’il en existe plusieurs formes. L’Etat hébreu est-il en mesure de se rendre autonome, sur les plans économique et militaire ? Pour l’heure, il dépend beaucoup de la puissance des Etats-Unis. Sans son soutien, Israël aurait beaucoup plus de difficulté à exister, c’est certain, mais aussi à se montrer aussi agressive qu’elle n’est peut l’être aujourd’hui. Un recul du soutien des Etats-Unis pourrait indéniablement engendrer une attrition réelle.

Il faut aussi tenir compte du risque d’attrition démographique qui existe dans le pays. Ce n’est pas un problème aussi direct, et celui-ci n’aura d’impact que sur le longs termes, mais force est de constater que la population (à l’exception des plus religieux) fait moins d’enfants qu’auparavant. D’autant que les populations israéliennes arabes ne font pas le service militaire et que c’est donc le reste des israéliens qui doit aller se battre. Quand la guerre tue les soldats, c’est un affaiblissement clair d’une partie de la démographie. C’est aussi la base d’une attrition morale du pays, puisque la population arabe (qu’elle soit de confession chrétienne ou musulmane) est quasi systématiquement écartée du pouvoir et n’est pas prise en considération. Or, un Etat doit être capable de se défendre avec tous les membres de sa société.

Rappelons toutefois, qu’en l’état actuel des choses, les Etats arabes ne sont pas prêts à faire la guerre contre Israël. Le conflit mené s’oppose au terrorisme, ce qui n’est pas sans entraîner une certaine attrition en effet, du fait des ressources consommer notamment. L’Etat d’Israël y consacre des moyens importants puisque financer une guerre, y compris contre un mouvement terroriste, coûte beaucoup d’argent.