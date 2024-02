Vers un vrai changement de modèle : les agriculteurs réussiront-ils là où les Gilets jaunes ont échoué ?

Les aides promises par le gouvernement s'élèvent à 400 millions d'euros, toutes filières agricoles confondues.

Atlantico : Les agriculteurs ont obtenu 400 millions d’euros et des engagements qui pourraient être une vraie rupture, est-ce que cette crise-là changera plus le monde que celle des Gilets jaunes ?

Matthieu Hocque et Alessandro Roberto : La crise des agriculteurs ne changera pas forcément plus le monde que celle des Gilets jaunes. Si les Gilets jaunes n’avaient pas obtenu de résultats politiques particuliers, les grands débats nationaux n’ayant rien donné, les Gilets verts, eux, ont réussi à obtenir quelques avancées. Seulement, ces gains ne constituent qu’une paille. Rapporté aux 700 000 agriculteurs français, les aides complémentaires annoncées par le Gouvernement ne reviennent qu’à environ 575€ par agriculteur, soit moins de 50% du revenu moyen. Ce qui constitue une rupture réside dans la victoire symbolique des Gilets Verts qui me laisse penser que la crise des agriculteurs prolonge l’héritage politique des Gilets jaunes dans la durée au point d’en faire la référence des mouvements sociaux du XXIème siècle.

Nous assistons à une troisième ère des mouvements sociaux depuis les Gilets jaunes.

La première ère des mouvements sociaux post-Seconde Guerre mondiale se caractérise par des mobilisations issues de la pensée politique socialo-communiste. La lutte des classes et les rapports de force économiques et sociaux structuraient les mobilisations qui étaient encadrées par les syndicats et les partis politiques tels que le puissant tandem CGT-PCF. Ainsi, la lutte primait sur l’enjeu de la mobilisation.

Mai-68 opère un tournant dans les mouvements sociaux ouvrant une deuxième ère. Ainsi, de « nouveaux mouvements sociaux » décrits par Alain Touraine rompent sur le fond et la forme. Sur le fond, la mobilisation se fait sur enjeux sociétaux (antiracisme, écologisme, féminisme, LGBT, etc.). Sur la forme, ces mouvements n’hésitent pas à élargir le répertoire d’actions en allant casser volontairement des symboles publics, considérant que leur cause est supérieure à celle de l’État.

Les Gilets jaunes sont une rupture avec ces anciens « nouveaux mouvements sociaux ». Leur mobilisation, davantage spontanée, se rapproche de l’esprit 1789 par la diversité des profils sociologiques (classes populaires, classes moyennes et classes bourgeoises) qui ploient sous la pression fiscale et la hausse des dépenses contraintes, ainsi que par la transversalité de leurs opinions politiques (de l’extrême gauche à l’extrême droite, y compris au centre). Leur héritage a permis de forger un nouveau concept politique : la « France périphérique » de Christophe Guilluy.

Donc, la crise des agriculteurs n’a pas vocation à avoir cette portée-là. Seulement, il est très probable, au regard de la bienveillance des Français sur ce mouvement, que l’avenir des mouvements sociaux se situe du côté des Gilets jaunes et des Gilets verts.

Cette crise des agriculteurs aura-t-elle une plus grande postérité politique comme sociétale que celle des Gilets jaunes ?

Il y a deux questions à distinguer dans votre question.

Sur le plan politique, ils laisseront assurément une plus grande postérité que les Gilets jaunes pour deux raisons. Premièrement, il s’agit d’une mobilisation qui obtient des résultats politiques. Si les syndicats sont en perte de vitesse depuis la deuxième ère des mouvements sociaux (soit à partir des années 1970), depuis la réélection d’Emmanuel Macron, ils n’ont finalement pas obtenu grand-chose. La réforme des retraites a été adoptée contre l’opinion des actifs et des Français et les mouvements sectoriels comme les grèves à l’hôpital ou du corps enseignants actuellement n’obtiennent rien. Deuxièmement, les syndicats agricoles ont réussi politiquement à ne pas rester en marge d’un mouvement collectif spontané, qui plus est transnational. Ils auraient pu se faire déborder par des collectifs indépendants d’agriculteurs français et européens. Or, au contraire, ils se sont appropriés les codes « Gilets jaunes » pour faire émerger une génération de Gilets verts. En somme, les syndicats agricoles démontrent que des syndicats peuvent jouer un rôle au XXIème siècle et se faire entendre des politiques sans bloquer la France du Travail pendant plusieurs semaines.

Sur le plan sociétal, cela est plus discutable. Les Gilets jaunes ont réussi à faire émerger une France périphérique, à qui tous les politiques ne font que de s’adresser. Les thématiques de paupérisation des classes moyennes, de salaires insuffisants pour faire face aux fins de mois difficiles, sont devenues des clés du débat public. Pour l’instant, la crise des agriculteurs n’a pas atteint cette masse critique, notamment pour deux raisons : elle possède une date de fin avec le Salon de l’Agriculture le 5 mars prochain, ce qui n’était pas le cas des Gilets jaunes et elle risque d’être balayée par une nouvelle crise sectorielle dans l’éducation, la santé ou l’industrie, si les syndicats s’inspirent de leur mobilisation. En revanche, les agriculteurs se distingue sur un point : le soutien de tous les Français peu importe leur catégorie socio-professionnelle. Or, les Gilets jaunes avaient vu l’adhésion à leur cause diminuer face aux Français partisans de l’ordre.

La mobilisation des agriculteurs marque-t-elle la fin de la domination idéologique incontestée des écologistes ?

La mobilisation des agriculteurs inflige une triple défaite aux écologistes.

Tout d’abord, elle signe une défaite politique dans l’opinion publique. En effet, selon un récent sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et Le JDD, 49% des Français font davantage confiance aux agriculteurs qu’aux écologistes s’agissant de la protection de l’environnement. Cela est à mettre au regard que les Français accordent une importance forte à la protection de l’environnement. Toutes les enquêtes d’opinion montrent qu’il s’agit de l’une des 4 à 5 priorités soutenues par environ 70% des Français. Pourtant, les écologistes n'atteignent pas des scores électoraux importants. Donc, les écologistes n’arrivent pas à convaincre les Français sur ce thème.

De plus, les agriculteurs ont infligé une défaite sur le champ intellectuel aux écologistes, notamment dans le débat entre les partisans de la croissance et ceux de la décroissance. Les Français ont bien compris que le niveau de suicides important des agriculteurs et la crise de la transmission des exploitations agricoles sont le résultat d’un revenu insuffisant tiré par leur travail et par un manque de compétitivité pour exporter. Sur ce thème, les écologistes proposant la décroissance de la production et donc des revenus subissent un nouveau camouflet.

Enfin, les écologistes ont subi une défaite scientifique. Le débat sur la protection de l’environnement est un débat scientifique qu’il convient d’éclairer ainsi. Les écologistes ont longtemps confisqué le débat en invoquant pourtant des sources scientifiques telles que les rapports du GIEC. Seulement, la confiscation du débat a contribué à faire diminuer la culture scientifique de l’opinion publique sur les enjeux cruciaux de la transition écologique. Par exemple, un sondage réalisé en 2018 par BVA révèle que 86 % des 18-34 ans, pensent à tort que le nucléaire contribue au réchauffement de la planète alors que cela est factuellement faux comme l’expliquent tous les experts.

Toutefois, nous avons de quoi être optimistes sur la défaite des écologistes. Les Français ont de quoi les tenir responsables du renchérissement du coût du transport avec la promotion de la voiture électrique et l’abandon programmé de la voiture thermique, de la crise du logement par le retrait de logements aux DPE faibles à partir de janvier 2024, et surtout de la crise énergétique après la diminution drastique des investissements dans le nucléaire sous la mandat de François Hollande après un accord parlementaire avec EELV. Ainsi, il est préférable d’adopter une écologie du progrès marqué par l’abandon de sa dimension punitive pour les classes populaires et les classes moyennes afin de faire de la France et de l’Europe une superpuissance écologique pour maintenir un cadre de vie sain. Cette rupture de paradigme et ces défaites pour les écologistes auront certainement des impacts majeurs sur le scrutin européen, dans la mesure où il s’agissait en 2019, de la principale force de gauche avec 13%, qui avait effectué une remontée dans les sondages à partir du mois de mars 2019.

Ainsi, la crise des agriculteurs réussira à prolonger l’héritage des Gilets jaunes pour opérer une rupture contre les élites politiques auxquelles appartiennent les écologistes.