Une nouvelle théorie sur le capitalisme : «  Ce système repose sur la prédation du corps des Noirs, des femmes, et de la nature »…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y eut au XIXe siècle un barbu prétendument savant du nom de Karl Marx. Le capitalisme faisait l’objet de ses travaux et de son animosité. Il écrivit Le Capital et plein d’autres livres pour le dire. C’était long et passablement ennuyeux.Vint Sandrine Rousseau, qui décida de le faire chuter de son piédestal. Et, contrairement à ce graphomane, elle fit très court. Certes c’était con mais pas ennuyeux.

D’après elle, le capitalisme repose sur trois piliers : « La prédation du corps des Noirs, des femmes, et de la nature ». Voilà qui est simple, et propre à séduire les militants écologistes, qui sont également très simples.La candidate à l’investiture EELV pour la présidentielle ne dispose évidemment d’aucune donnée scientifique à l’appui de ses délires. Mais la science n’est-elle pas la fille du capitalisme ?

Un ami particulièrement malveillant, a tenu à me rappeler ce qui s’était passé au Congo, pendant l’horrible guerre tribale qui a ensanglanté ce pays. Des prédateurs furent à l’œuvre : ils n’étaient ni blancs, ni capitalistes ! Des centaines de milliers de femmes furent violées et mutilées, avec pour conséquence le SIDA. Ainsi, certains hommes noirs, libres de toute oppression capitaliste, entrèrent dans l’Histoire. Il est vrai qu’ils étaient respectueux de l’environnement. Ce qui leur vaut certainement les sympathies de Sandrine Rousseau.

