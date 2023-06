Une nouvelle théorie sur la formation de la Terre pourrait rendre l’hypothèse de la vie extra-terrestre plus probable

La théorie de la vie extra-terrestre serait plus probable avec une nouvelle théorie.

Dans l'étude "Silicon isotope constraints on terrestrial planet accretion", des chercheurs donnent plus d'informations sur la formation de la Terre.

Atlantico : Vous avez récemment publié l'étude "Silicon isotope constraints on terrestrial planet accretion". Qu'est-ce que cela nous apprend sur la formation de notre planète ?

Isaac Onyett : Pendant de nombreuses années, on a cru que la croissance des planètes terrestres se produisait par la fusion d'astéroïdes dans une série de collisions, augmentant progressivement leur taille sur des centaines de millions d'années. Cependant, les télescopes devenant de plus en plus puissants, nous pouvons voir que les jeunes disques sont remplis de poussière et que des anneaux sont sculptés dans cette poussière sur des échelles de temps extrêmement courtes, vraisemblablement par la formation de planètes. Ces observations indiquent que l'accrétion de poussières, plutôt que les seuls astéroïdes, a joué un rôle crucial dans la formation des planètes. En tant que cosmochimistes, il nous appartient de tester ces modèles astrophysiques en étudiant la chimie des météorites. Dans notre étude, nous avons mesuré la composition isotopique du silicium, l'élément non volatil le plus abondant dans le système solaire, afin d'identifier les liens génétiques entre les météorites et les planètes terrestres. Les données suggèrent fortement que les planètes terrestres ont été formées par l'accrétion rapide de poussières vierges et riches en éléments volatils provenant des régions extérieures du système solaire, ces poussières ayant progressivement dérivé vers l'intérieur en direction du Soleil. L'une des conséquences importantes de cette découverte est que les matières volatiles, telles que l'eau, qui sont essentielles à l'apparition de la vie, ont été livrées à la Terre en tant que conséquence naturelle de leur processus d'accrétion.

Dans quelle mesure vos découvertes s'éloignent-elles de la conception classique de la création de la Terre ?

La formation des planètes est considérée comme un processus inefficace, ce qui rend difficile la formation de plus de quelques planètes en l'espace de 100 millions d'années. Cependant, nos recherches démontrent que la formation des planètes terrestres a été remarquablement rapide, puisqu'elle n'a duré que 3 millions d'années. Cela suggère que la formation des planètes terrestres, y compris l'acquisition d'eau et d'autres ingrédients essentiels à la vie, était un processus efficace qui se produit probablement dans toute la galaxie.

Vous écrivez également que l'eau "n'est peut-être pas le fruit du hasard". Que suggérez-vous exactement ?

La vision traditionnelle de la formation des planètes terrestres veut que les corps célestes soient entrés en collision pendant des centaines de millions d'années. Selon cette théorie, la livraison de volatiles tels que l'eau à la Terre s'est produite par une collision fortuite entre la planète en croissance et un astéroïde riche en eau. Cette théorie rend peu probable l'existence de mondes riches en eau ailleurs dans la galaxie, puisqu'elle repose sur un événement fortuit. En revanche, si l'apport d'eau aux planètes terrestres est un résultat prévisible de leur croissance par accrétion de poussières, alors les autres planètes qui ont grandi de la même manière devraient avoir de l'eau. Cela augmente considérablement la probabilité de l'existence de planètes habitables autres que la Terre dans notre galaxie.

Dans quelle mesure vos découvertes rendent-elles plus plausible la possibilité d'une vie sur d'autres planètes ? Ou, à tout le moins, la présence d'eau ?

La réponse à cette question a été donnée dans la question précédente.

Quelle devrait être la prochaine étape de la recherche dans ce domaine, après votre étude ?

L'observation continue des disques protoplanétaires, des systèmes exoplanétaires et des jeunes étoiles fournira des données cruciales pour valider et affiner les modèles existants de formation des planètes. Bien qu'il puisse sembler lointain à l'heure actuelle, le lancement proposé du télescope HabEx (Habitable Exoplanet Observatory) en 2040 vise à faire progresser notre compréhension en se concentrant sur l'observation de planètes rocheuses semblables à la Terre en orbite autour d'étoiles similaires à notre Soleil. Cette mission fera grandement progresser notre connaissance de la formation des planètes comme la nôtre et notre recherche de planètes potentiellement habitables au-delà de notre propre système solaire.