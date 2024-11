Remise en cause

Une nouvelle étude suggère que notre univers n'est peut-être pas parfaitement adapté à la vie

Les recherches publiées par Daniele Sorini et ses collègues John Peacock et Lucas Lombriser suggèrent aujourd'hui que notre univers n'est peut-être pas parfaitement adapté à la vie. En fait, nous ne vivons peut-être pas dans l'univers le plus probable.