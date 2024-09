Bridget Bryan est chercheuse postdoctorale à l'Institut de psychiatrie, de psychologie et de neuroscience du King's College de Londres. Ses recherches portent sur les liens entre la solitude, la santé mentale et le travail en utilisant des méthodes mixtes. Elle a obtenu un doctorat en psychiatrie sociale, génétique et développementale au King's College en 2024 après avoir obtenu un master en sociologie à l'université d'Oxford et une licence en arts (avec mention) à l'université de Sydney.