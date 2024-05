Une nouvelle étude établit un lien entre la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires et la présence d'un ancien ADN viral dans notre génome

Après avoir terminé son doctorat en neurosciences à King's en 2017, Rodrigo Duarte a commencé un poste de recherche postdoctorale au Centre de psychiatrie sociale, génétique et développementale. Il fait des recherches sur la génétique des phénotypes psychiatriques et des maladies héréditaires en analysant les données génomiques et transcriptomiques, et en caractérisant la fonction des gènes et des rétrovirus endogènes humains en relation avec des traits complexes. Il a de l'expérience en biologie moléculaire, biochimie, transcriptomique, culture de tissus et microscopie confocale.