Une nouvelle étude établit le lien accablant entre réseaux sociaux et santé mentale des ados

Les réseaux sociaux peuvent présenter un danger pour la santé mentale des adolescents.

De plus en plus présents chez les jeunes, les réseaux sociaux peuvent impacter la santé mentale des adolescents.

Depuis la première fois que j'ai écrit sur la Gen Z en 2015 (avec Greg Lukianoff, dans notre essai Coddling) jusqu'à ma discussion la plus récente dans une interview de décembre avec Tunku Varadarajan dans le Wall Street Journal, la principale critique que j'ai entendue est que je ne suis qu'un autre vieil homme (j'ai 59 ans) qui secoue le poing et se plaint des "enfants d'aujourd'hui", alors qu'en fait "les enfants vont bien". Si c'est vrai, alors la première moitié du projet Babel, qui porte sur l'impact des médias sociaux sur l'enfance et la santé mentale des adolescents, présente des lacunes graves. La critique est-elle valable ?

1. Le cas contre moi

Deux réponses à cet essai du WSJ nous font l'honneur de rassembler des citations de générations précédentes se plaignant du comportement des jeunes. Tout d'abord, voyez ce fil Twitter de Paul Fairie, intitulé "Une brève histoire des enfants d'aujourd'hui sont gâtés".

Fairie comprend ce joyau de 1925 :

"Retirez la fille ou le garçon d'aujourd'hui de la radio, du téléphone, du chauffage, de l'automobile, des bibliothèques, des films et des autres formes d'amusement et de confort - donnez-leur simplement un couteau de poche et les merveilles immuables de la nature pour s'amuser, et comment s'en sortiraient-ils ? ... L'ennui s'emparerait d'eux et... ils se porteraient mal jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur habitat habituel de commodité et d'abondance."

Deuxièmement, voir cet essai de Mike Males dans LA Progressive, intitulé Enough Youth-Bashing, qui inclut ceci :

"Du poète grec Hésiode aux détracteurs modernes de la jeunesse menés par les professeurs de psychologie Jonathan Haidt et Jean Twenge et l'ancienne première dame Michelle Obama, personne ne dit rien de nouveau. Hésiode a accaparé le marché avec sa diatribe "sans espoir pour l'avenir de notre peuple" contre la "jeunesse insouciante... frivole d'aujourd'hui" (700 av. J.-C.)."

Et ceci :

"Eon après eon, c'est le même char qui passe. Socrate pensait que les livres rendaient les jeunes mentalement faibles. Les paniques à propos du café, des sorcières, du jazz, des romans à dix sous, des bandes dessinées, de la télévision, des paroles masquées à l'envers, d'Ozzy, d'Eminem, de Tupac, de Grand Theft Auto, de l'Hermione d'Harry Potter, de Miley, des téléphones portables, de Facebook, du sexting, des médias sociaux... les interminables idioties éphébophobes devraient être rétitrées "Je suis supérieur !" et avoir leur propre étagère de bibliothèque lugubre."

Ces critiques soulèvent deux points valables : Premièrement, on retrouve ces critiques dans toutes les générations récentes et dans certaines remontant à des milliers d'années. Deuxièmement, les critiques s'inscrivent souvent dans le cadre d'une panique morale plus large qui survient en réponse à tout nouveau produit de consommation - et surtout à toute nouvelle technologie - que les "jeunes d'aujourd'hui" utilisent. Les médias sociaux s'inscrivent clairement dans ce schéma. (Robby Soave a bien expliqué la dynamique des paniques technologiques dans son livre Tech Panic, paru en 2021).

Les critiques sont également soutenues par les études empiriques des psychologues John Protzko et Jonathan Schooler, dont l'essai publié en 2019 dans Science Advances était intitulé Kids these days : Why the youth of today seem lacking. Protzko et Schooler résument leurs nombreuses études montrant que les personnes âgées souffrent d'une variété de biais cognitifs, comme le fait que nous avons tous des souvenirs biaisés et intéressés de ce que nous étions à cet âge, et donc nous, les personnes âgées, trouvons toujours les jeunes actuels inférieurs et en déclin.

En somme, il est raisonnable de commencer par le scepticisme à l'égard de mon affirmation (avec Jean Twenge) selon laquelle il existe une épidémie de maladies mentales qui a commencé vers 2012 et qui est liée en grande partie à la transition vers une enfance basée sur le téléphone, avec un accent particulier sur les médias sociaux. Il est logique d'adopter comme hypothèse nulle l'opinion des sceptiques selon laquelle il n'y a rien à voir ici, juste une autre panique morale, et que les enfants vont bien. Je suis tout à fait d'accord pour que la charge de la preuve me revienne.

Mais si vous prenez cela comme hypothèse nulle, alors vous devriez être ouvert aux preuves que l'hypothèse nulle est fausse et que cette fois-ci est différente. Des anecdotes sur des enfants qui ont commencé à se couper la semaine après être allés sur Instagram ne suffiront pas. Vous voudrez voir des études évaluées par des pairs et des enquêtes de haute qualité montrant 1) qu'il existe en fait une épidémie de maladie mentale et 2) que les téléphones et les médias sociaux y contribuent de manière substantielle. J'écris actuellement un livre qui présente ces deux arguments : Kids In Space : Why Teen Mental Health is Collapsing.

Dans la suite de ce billet de Substack, j'offre un aperçu des preuves de l'émergence d'une épidémie de maladie mentale aux alentours de 2012. Je ne vais pas aborder directement la question de la causalité ici. Je le ferai dans de nombreux billets à venir, et dans le livre. (Vous pouvez trouver une version courte de l'argument dans mon témoignage au Sénat en 2022.) Ce billet répond simplement aux critiques sur les "enfants d'aujourd'hui". Je fais valoir que cette fois-ci, c'est vraiment différent. Les enfants n'ont pas été bien depuis le début des années 2010.

2. Le document d'examen collaboratif

J'ai collaboré avec Jean Twenge (auteur de iGen, et du prochain Generations) et Zach Rausch (mon assistant de recherche) sur une paire d'examens collaboratifs qui sont des documents Google à code source ouvert où nous recueillons toutes les preuves que nous pouvons trouver, des deux côtés de chaque question, et nous invitons les critiques à ajouter des commentaires et des études. Dans ce billet, je présente notre document intitulé : Adolescent mood disorders since 2010 : A collaborative review. Dans les prochains billets de ce sous-tableau, je présenterai de nombreux autres documents d'examen collaboratif et j'expliquerai pourquoi les documents Google open-source sont un complément essentiel à la recherche en sciences sociales, notamment en ce qui concerne les tendances sociales qui évoluent trop rapidement pour que les lents engrenages de la vie universitaire puissent les suivre - des phénomènes comme les médias sociaux et leurs effets sur la santé mentale des adolescents et sur la démocratie libérale.

Voici la première moitié de la table des matières, pour vous donner une idée de la mise en page. N'hésitez pas à consulter le document lui-même. Si vous êtes un chercheur ou un expert en santé mentale, demandez des droits de commentaire pour ajouter vos propres études et critiques. Je suis un fervent admirateur de John Stuart Mill, qui a écrit que "celui qui ne connaît que son propre côté de l'affaire n'en connaît que peu". Aidez-moi à bien faire les choses.

Tout d'abord, examinons ce que la génération Z dit de sa propre santé mentale, par rapport aux générations précédentes. Ensuite, nous examinerons les preuves tangibles du comportement, afin de répondre à la critique selon laquelle la seule chose qui a changé est la volonté de la génération Z de signaler ses problèmes de santé mentale.

3. Augmentation des cas autodéclarés de dépression et d'anxiété

La section 1 de l'Examen collaboratif résume les enquêtes d'auto-déclaration qui ont été menées à intervalles réguliers depuis 2010 ou avant. Les membres de la génération Z disent-ils que leur santé mentale se dégrade ? Oui, dans toutes les études que nous avons pu trouver. Nous ne pouvons pas trouver d'études de l'autre côté. Je vais concentrer le billet d'aujourd'hui sur les données provenant des États-Unis. Je consacrerai un prochain billet à ce qui se passe à l'échelle internationale, en montrant que les mêmes tendances se manifestent de manière similaire et à peu près au même moment au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et je vous ferai part de ce que Zach et moi apprenons sur d'autres pays au-delà de l'anglosphère.

Voici deux des graphiques que vous trouverez dans la section 1 du document de la Revue collaborative :

Figure 2. Données de la NSDUH, mises en graphique dans 1.1.2 Twenge, Cooper, Joiner, Duffy, & Binau (2019), et remises en graphique avec des données plus récentes par Haidt. Actuellement à la page 12 du document de révision collaborative.

Comme vous pouvez le voir dans la Figure 2, et dans la plupart des Figures du doc de révision, il n'y avait aucun signe de problème avant 2010, et l'épidémie est bien engagée en 2015. Vous pouvez également constater que le taux de dépression est beaucoup plus élevé chez les filles, tout comme l'augmentation absolue (depuis 2010, 18 % de filles supplémentaires ont souffert de dépression en 2021, contre 6 % de garçons supplémentaires), mais l'augmentation relative est similaire pour les deux sexes : environ 150 %. Le taux avait plus que doublé avant l'épidémie de covidés. Les données de 2020 ont été recueillies au début de l'année 2020, juste avant les restrictions liées au covid, et les données de 2021 ont été recueillies un an plus tard, avant que les vaccins ne soient largement disponibles. Vous pouvez voir que le covid a accéléré la hausse de la dépression au cours de cette dernière année, mais elle augmentait déjà très rapidement.

Figure 3. American College Health Association (2019), National College Health Assessment. Study 1.1.17, actuellement à la p. 36 du doc de l'examen collaboratif.

La figure 3 provient d'une source très différente : les cliniques de santé mentale de centaines de campus universitaires. Vous pouvez constater une fois de plus qu'il n'y a pas grand-chose à voir avant 2010, mais que l'épidémie bat son plein en 2015. Vous pouvez également constater que si les taux de tous les troubles ont augmenté, les hausses sont les plus importantes, en termes relatifs et absolus, pour les troubles de l'humeur, une catégorie de maladies mentales qui se compose principalement de la dépression et des troubles anxieux (qui incluent l'anorexie). En 2019, juste avant le covid, un étudiant américain sur quatre souffrait d'un trouble anxieux, contre seulement un sur dix en 2010. Le taux pourrait être plus élevé aujourd'hui.

La section 1 de l'examen collaboratif montre que, selon les enfants eux-mêmes, les enfants ne vont pas bien. Que se passe-t-il quand on ignore ce qu'ils disent et qu'on regarde ce qu'ils font ?

4. Augmentation de l'automutilation

En 2019, lorsque Twenge et moi avons lancé le document, il y avait encore des sceptiques qui soutenaient que les fortes augmentations que vous voyez dans les figures 1 et 2 ne reflètent qu'un changement dans la volonté de la Gen Z de divulguer ses luttes, ce qui est une bonne chose. Voici le psychiatre Richard Friedman, dans le New York Times en 2018 :

"Malgré les articles de presse affirmant le contraire, il existe peu de preuves d'une épidémie de troubles anxieux chez les adolescents... Quelques enquêtes font état d'une augmentation de l'anxiété chez les adolescents, mais elles sont basées sur des mesures autodéclarées - par les enfants ou leurs parents - qui ont tendance à surestimer les taux de troubles parce qu'elles détectent des symptômes légers, et non des syndromes cliniquement significatifs."

Cet argument est moins souvent entendu de nos jours, mais il a été formulé par un critique récemment en réponse à mon interview au WSJ. Voici Vicki Phillips, dans Forbes, dans un essai intitulé Gen Z : Hopeless Or Hopeful ?

"[Haidt] omet de noter une vérité remarquable. La génération Z adopte en fait une nouvelle relation, plus ouverte et plus honnête, avec sa santé mentale, une relation qui déstigmatise le problème afin qu'il puisse être abordé. De ce fait, davantage de personnes signalent leurs problèmes de santé mentale et recherchent un soutien, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de cas signalés. Des diagnostics plus efficaces et un meilleur accès aux soins sont tous deux positifs, quelle que soit la mesure. En tant qu'éducateur, je me sens obligé de soutenir Haidt dans son parcours d'apprentissage personnel. Et en tant que personne ayant travaillé avec des jeunes de la génération Z, je peux vous dire que les enfants d'aujourd'hui sont plus que bien."

Mais si Phillips et Friedman avaient raison de dire que "les enfants vont bien" et que l'apparence d'une épidémie est une illusion basée sur la "relation plus honnête de la génération Z avec sa santé mentale", alors nous ne verrions aucun changement dans les mesures objectives de la santé mentale, comme les hospitalisations pour automutilation ou les décès par suicide. Mais en fait, nous constatons de tels changements, et le moment et l'ampleur de ces changements correspondent généralement aux changements dans les problèmes de santé mentale autodéclarés. Les sections 2 et 3 du document d'examen collaboratif présentent ces résultats.

Figure 4. Admissions à l'hôpital pour automutilation, adolescents plus âgés (15-19 ans), données du CDC. Voir la section 2.1.1 du document de révision collaborative.

La figure 4 montre le nombre pour 100 000 adolescents plus âgés qui sont admis chaque année à l'hôpital parce qu'ils se sont fait du mal, principalement en se coupant avec des objets tranchants. Une fois encore, il n'y a aucun signe de problème avant 2010, et l'épidémie fait rage en 2015.

Figure 5. Admissions à l'hôpital pour automutilation, jeunes adolescents (10-14 ans), données du CDC. Voir la section 2.1.1 du document d'examen conjoint.

La figure 5 est identique à la figure 4, sauf qu'elle montre ce qui s'est passé chez les jeunes adolescents, âgés de 10 à 14 ans. Les jeunes adolescents étaient très rarement hospitalisés pour automutilation avant 2010, mais en 2020, le taux pour les filles avait presque triplé, dépassant le taux d'hospitalisation des adolescentes plus âgées en 2009. C'est un indice de la cause de l'épidémie. Qu'est-ce qui a pu changer aux alentours de 2012 et qui a frappé le plus durement les préadolescentes et les jeunes adolescentes ? (Je répondrai à cette question dans un prochain billet).

5. Augmentation du nombre de suicides

La section 3 du document de l'examen collaboratif présente les données les plus tragiques de toutes : une forte augmentation du nombre de suicides complets.

Figure 6. Taux de suicide pour 100 000 habitants des États-Unis, âgés de 15 à 19 ans. Source : CDC, voir la section 3.1 de l'examen collaboratif.

Pour le suicide, les taux sont toujours plus élevés pour les garçons et les hommes. Les filles et les femmes font plus de tentatives de suicide, mais elles sont plus susceptibles d'utiliser des moyens réversibles. Les garçons et les hommes sont plus susceptibles d'utiliser des armes à feu et des bâtiments élevés, qui ne sont pas réversibles. Le suicide fait beaucoup plus de victimes chez les garçons et les hommes. Mais il convient de noter que l'augmentation relative depuis 2010 est plus importante pour les filles et les femmes.

Figure 7. Taux de suicide pour 100 000 habitants des États-Unis, âgés de 10 à 14 ans. Source : CDC, voir la section 3.1 de l'Examen collaboratif.

Lorsque nous examinons l'évolution des taux de suicide chez les préadolescents et les jeunes adolescents, dans la figure 7, nous constatons trois caractéristiques qui font écho à ce que nous avons vu dans les graphiques pour l'automutilation : 1) l'augmentation en pourcentage est plus importante pour les filles que pour les garçons, 2) l'augmentation en pourcentage pour les jeunes filles est beaucoup plus importante que l'augmentation pour les filles plus âgées, et 3) encore plus que dans la figure 4, il y a une forte augmentation pour les filles entre 2012 et 2013. En fait, il y a eu une augmentation de 67 % des suicides au cours de cette seule année. Ce pic soudain et énorme, en une seule année, nous oblige une fois de plus à nous demander : qu'est-ce qui a changé dans la vie des filles de 10-14 ans en 2012 ?

6. Conclusion

J'ai commencé cet essai en prenant sur moi la charge de la preuve. Étant donné la longue histoire des paniques technologiques, vous devriez aborder cette question et ce blog avec scepticisme. Votre hypothèse par défaut devrait être l'hypothèse nulle si souvent affirmée par mes détracteurs : il ne s'agit que d'une nouvelle crise injustifiée de personnes âgées à propos des "enfants d'aujourd'hui".

Mais comme je l'ai montré dans ce billet, les preuves que cette fois-ci est différente sont très fortes. En 2010, il y avait peu de signes d'un quelconque problème, dans tous les ensembles de données représentatifs au niveau national (à l'exception peut-être du suicide chez les jeunes adolescents). En 2015 - lorsque Greg Lukianoff et moi-même avons écrit notre essai The Coddling of the American Mind - la santé mentale des adolescents était un incendie à cinq alarmes, selon tous les ensembles de données que Jean Twenge et moi-même avons pu trouver. Les enfants ne vont pas bien.