Une histoire de la photographie à travers les collections du musée Nicéphore Niépce : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la photographie

UNE PHRASE

« Nicéphore Niépce [,] cet infatigable chercheur qui, avec patience et courage qui caractérisent le génie, était parvenu avec ses seules forces et ses seules ressources, à découvrir les lois de la Photographie, invention la plus remarquable, peut-être, de notre siècle et qui a déjà rendu, et qui rendra encore, de si grands services aux sciences, aux arts et à l’industrie. » Page 6