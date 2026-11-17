FAUX POSITIFS
17 novembre 2026
Une étude d’un ADN ancien de grues suggère qu’il faut revoir le nombre d’espèces animales disparues
La crise d’extinction d’origine humaine que nous traversons incontestablement aujourd’hui constitue l’un des grands défis de notre époque. Les extinctions d’origine humaine se produisent sous une forme ou une autre depuis des milliers d’années. Et les oiseaux figurent parmi les plus durement touchés, certains affirmant qu’ils auraient connu des niveaux d’extinction plus élevés au cours des 120 000 dernières années qu’on ne le réalise souvent. Cependant, il se pourrait que certaines de ces extinctions alléguées nécessitent un réexamen.
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Notre récente étude a utilisé des analyses d’ADN ancien pour résoudre l’identité d’une grande grue connue à partir de restes datant peut-être de 20 000 ans ou plus, jusqu’à environ 2 000 ans. Cette grue avait été classée, il y a 150 ans, comme une espèce distincte connue sous le nom de Grus primigenia.
Il existe une controverse de longue date quant à la validité et à la fiabilité de la classification de cet oiseau continental disparu. Cette grue géante et primitive fut nommée au XIXe siècle par le biologiste français Alphonse Milne-Edwards, à partir de fragments d’os découverts dans des grottes du sud de la France.
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MOTS-CLESextinction , biologie , faune , oiseaux , espèces , ADN ancien , faune sauvage , paléontologie
THEMATIQUESSciences
John Stewart est professeur de paléoécologie évolutive, Université de Bournemouth.
Professeur de génomique évolutive, Université de Stockholm
Professeur de bioinformatique et de génétique, Musée suédois d'histoire naturelle
John Stewart est professeur de paléoécologie évolutive, Université de Bournemouth.
Professeur de génomique évolutive, Université de Stockholm
Professeur de bioinformatique et de génétique, Musée suédois d'histoire naturelle