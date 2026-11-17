FAUX POSITIFS

Une étude d’un ADN ancien de grues suggère qu’il faut revoir le nombre d’espèces animales disparues

La crise d’extinction d’origine humaine que nous traversons incontestablement aujourd’hui constitue l’un des grands défis de notre époque. Les extinctions d’origine humaine se produisent sous une forme ou une autre depuis des milliers d’années. Et les oiseaux figurent parmi les plus durement touchés, certains affirmant qu’ils auraient connu des niveaux d’extinction plus élevés au cours des 120 000 dernières années qu’on ne le réalise souvent. Cependant, il se pourrait que certaines de ces extinctions alléguées nécessitent un réexamen.