Une enseignante frappée d’un coup de couteau dans une école du Calvados !

Ça s’est passé dans la banlieue de Caen. Un élève a frappé la gorge d’une de ses professeurs avec un couteau. La dépêche de l’AFP qui signale cette agression est très succincte : elle se contente de relater les faits en précisant simplement que les jours de la prof ne sont pas en danger. Ce qui est encore heureux …

Mais la dépêche AFP ne dit rien sur l’agresseur. Était-il mécontent parce qu’il avait reçu de mauvaises notes ? Trouvait-il l’enseignante trop court vêtue ? On l’ignore, tout comme on ignore l’origine de l’agresseur. Certains malveillants insinuent qu’il pourrait s’agir d’un supporter de Liverpool. C’est probable car tous les élèves ne viennent pas avec un couteau à l’école.

Le plus triste, le plus accablant, le plus scandaleux, c’est l’inertie de Pap Ndiaye. Un ministre de l’Éducation nationale digne de ce nom serait déjà sur place. Et lui, il ira là-bas « dès que possible ». Mais il est sans doute trop occupé à former la commission chargée de promouvoir le genre à l’école. Et pour ceux qui ont mauvais genre ?