ATLANTI'CULTURE
26 octobre 2026
Une éclaircie, de Jean-Baptiste Del Amo : Au coeur de la douleur et de la beauté
Une immersion nocturne aux côtés de Goya
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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