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Blurred backgroundUne éclaircie, de Jean-Baptiste Del Amo
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ATLANTI'CULTURE

26 octobre 2026

Une éclaircie, de Jean-Baptiste Del Amo : Au coeur de la douleur et de la beauté

Une immersion nocturne aux côtés de Goya

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MOTS-CLES

Jean-Baptiste Del Amo , Editions Stock , culture , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Petit pour Culture-Tops.

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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