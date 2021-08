Une accusation terrible : les talibans sont climatosceptiques…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous avons hier moqué les propos de Jean-Yves Le Drian demandant aux talibans de former un « gouvernement inclusif ». Et nous avons fait de lui le comique de l’année. Eh bien il vient d’être détrôné de ce piédestal. Cette place lui a été ravie par un certain Loe Mie, un obscur élu EELV de Puteaux.

Écrasé, enfoncé Le Drian ! Car ce sympathique personnage s’est cru obligé de commenter la chute de Kaboul. Il l’a déplorée car, a-t-il dit, « le djihad est un obstacle majeur à la transition écologique ». Vous vous pincez ? C’est que vous ignorez les profondeurs abyssales du crétinisme écologiste !

L’élu de Puteaux, n’a pas hélas, explicité son propos. Nous en sommes donc réduits aux hypothèses. Reproche-t-il aux talibans de ne pas vouloir installer d’éoliennes sur les territoires qu’ils contrôlent ? Leur en veut-il de tolérer des centrales au charbon en Afghanistan ? De rouler au diesel dans leurs véhicules blindés ?

Nous, nous pensons au contraire que le djihad est bon pour le climat. Son but ultime est en effet de revenir à l’époque de Mahomet. Au temps du Prophète, la péninsule arabique ne connaissait pas le CO2 et elle était vierge de toute pollution.

