Evguéni Prigojine est l'un des conseillers de l'ombre de Vladimir Poutine.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est lui qui avait fondé le groupe Wagner. Une troupe de mercenaires recrutés dans les prisons. On les a vus à l’œuvre en Syrie, en Afrique, puis en Ukraine. Jusqu’à maintenant, Evguéni Prigojine restait dans l’ombre. Puis il est apparu au grand jour voyant Poutine affaibli et les revers des troupes russes en Ukraine.

Il a demandé au chef du Kremlin la tête du général qui commandait les troupes russes en Ukraine car il le considérait comme responsable des échecs subis face aux hommes de Zelensky. Et il l’a obtenue, le chef du Kremlin ne pouvant rien lui refuser. Evguéni Prigojine est un néonazi. C’est pourquoi, il a baptisé son groupe du nom du compositeur préféré d’Hitler.

Rien ne l’arrête plus désormais. Et il s’est montré très fier de sa barbarie. Un de ses hommes avait déserté pour passer du côté ukrainien. Il a été repris et sa punition a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux russes. L’homme a été attaché et sa tête posée sur un billot de bois. Un des hommes de Prigojine lui a fracassé le crâne d’un coup de masse.

Tout ça filmé ! Et Prigojine a ricané : « vous avez aimé mon film ? », a-t-il déclaré en rigolant. Et comme il était plein d’humour, il a ajouté : « vous voyez, on ne fait pas de mal aux enfants ».

Tel est l’homme que Poutine reçoit au Kremlin.