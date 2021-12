Un nouvel hebdomadaire "Franc-Tireur" est arrivé dans les kiosques le mercredi 17 novembre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

« La grande presse est le pire des maux du monde. Et l’avenir ne pourra que confirmer cette évidence. Les journaux peuvent dénaturer sans vergogne la vérité car ils peuvent s’adresser à un public de plus en plus vulgaire. Et à la fin, ils finiront par exciter la racaille ».

Ça a été écrit en 1852. Par Kierkegaard qui inventa l’existentialisme chrétien dont s’inspira Jean-Paul Sartre. Le philosophe danois voyait juste sur la grande presse, incarnée aujourd’hui par les chaînes de télévision et les réseaux sociaux.

Mais il pêchait par pessimisme car des journaux ont émergé qui « n’excitaient pas la racaille ». Franc-Tireur fut l’un d’eux. Publié clandestinement pendant l’Occupation, il connut de belles heures après la Libération. Des chroniqueurs de talent y écrivaient, accompagnés par des journalistes honnêtes et scrupuleux. Puis « la grande presse » a eu raison de lui et il mourût.

Franc-Tireur vient de renaître. Contrairement aux autres hebdomadaires plus fortunés, il est imprimé sur du papier journal. Et quand on le déplie, il se présente sous l’aspect d’un quotidien grand format. A Franc-Tireur, on pense que c’était mieux avant.

Pour le définir, le mieux c’est de se tourner vers feu Laurent Bouvet, le fondateur du Printemps Républicain. Franc-Tireur est, comme il l’était, laïc et républicain. Il combat l’indigénisme et le wokisme.

Ce journal se tient à l’écart de l’extrême gauche et de l’extrême droite. Ce qui ne fait pas de lui un journal mollement centriste. On peut y trouver les signatures de Caroline Fourest, d’Enthoven, de Mohamed Sifaoui qui traque l’islamisme jusque dans ses recoins les plus cachés.

De toutes ces plumes, nous en distinguerons une pour aujourd’hui. Celle d’Abnousse Shalmani. Elle signe un article spirituel et cinglant sur l’avènement de « la fesse racisée ». Rokhaya Diallo en prend pour son grade. Bienvenue parmi nous.

