Twitter Files, épisode 7 : où l’on apprend que le FBI payait l’oiseau bleu pour effacer les informations compromettantes sur Biden

L'ordinateur d'Hunter Biden et le FBI

Comment le FBI et la communauté du renseignement ont discrédité des informations factuelles sur les activités commerciales à l'étranger de Hunter Biden après et avant que le New York Post ne révèle le contenu de son ordinateur portable le 14 octobre 2020.

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Dans les Twitter Files #6, nous avons vu le FBI chercher sans relâche à exercer une influence sur Twitter, notamment sur son contenu, ses utilisateurs et ses données. Dans Twitter Files #7, nous présentons des preuves indiquant un effort organisé par des représentants de la communauté du renseignement (CI), visant des cadres supérieurs d'entreprises de presse et de médias sociaux, pour discréditer les informations divulguées sur Hunter Biden avant et après leur publication.

L'histoire commence en décembre 2019, lorsqu'un propriétaire de magasin d'informatique du Delaware, John Paul (J.P.) Mac Isaac, contacte le FBI au sujet d'un ordinateur portable que Hunter Biden lui avait laissé Le 9 décembre 2019, le FBI émet une assignation à comparaître et prend l'ordinateur portable de Hunter Biden.

En août 2020, Mac Isaac n'a toujours pas eu de réponse du FBI, même s'il a découvert des preuves d'activités criminelles. Il envoie donc un courriel à Rudy Giuliani, qui était sous la surveillance du FBI à l'époque. Début octobre, Giuliani le donne au New York Post.

Peu avant 19 h, le 13 octobre, George Mesires, l'avocat de Hunter Biden, envoie un courriel à JP Mac Isaac. Hunter et Mesires viennent d'apprendre du New York Post que son article sur l'ordinateur portable sera publié le lendemain.

L'agent spécial du FBI Elvis Chan envoie 10 documents à Yoel Roth, alors responsable de l'intégrité des sites de Twitter, par l'intermédiaire de Teleporter, un canal de communication à sens unique entre le FBI et Twitter.

Le lendemain, le 14 octobre 2020, le New York Post publie son article explosif révélant les transactions commerciales du fils du président Joe Biden, Hunter. Tous les faits sont exacts. Et pourtant, en quelques heures, Twitter et d'autres sociétés de médias sociaux censurent l'article du NY Post, l'empêchant de se propager et, surtout, sapant sa crédibilité dans l'esprit de nombreux Américains. Pourquoi cela ? Que s'est-il passé exactement ?

Le 2 décembre, Matt Taibbi a décrit le débat au sein de Twitter sur sa décision de censurer un article tout à fait exact. Depuis lors, nous avons découvert de nouvelles informations qui indiquent un effort organisé de la part de la communauté du renseignement pour influencer Twitter et d'autres plateformes.

Tout d'abord, il est important de comprendre qu'Hunter Biden a gagné des dizaines de millions de dollars en contrats avec des entreprises étrangères, y compris celles liées au gouvernement chinois, pour lesquelles Hunter n'a offert aucun travail réel. Voici un aperçu par le journaliste d'investigation Peter Schweizer.

Et pourtant, pendant toute l'année 2020, le FBI et d'autres organismes d'application de la loi ont à plusieurs reprises incité Yoel Roth à rejeter les rapports sur l'ordinateur portable de Hunter Biden comme une opération russe de "piratage et de fuite". Ceci est tiré d'une déclaration sous serment de Roth faite en décembre 2020.

Ils ont fait la même chose à Facebook, selon le PDG Mark Zuckerberg. "Le FBI est essentiellement venu nous voir [et] nous a dit : "Hé... vous devriez être en état d'alerte. Nous pensions qu'il y avait beaucoup de propagande russe dans l'élection de 2016. Il est sur le point d'y avoir une sorte de décharge similaire à cela.'"

Les avertissements du FBI concernant une opération de piratage et de fuite russe relative à Hunter Biden étaient-ils basés sur quelque nouvelles informations ? Non, ils ne l'étaient pas "À travers nos enquêtes, nous n'avons pas vu d'intrusions concurrentes similaires à ce qui s'était passé en 2016", a admis l'agent du FBI Elvis Chan en novembre.

En effet, les dirigeants de Twitter ont signalé à plusieurs reprises une très faible activité russe. Par exemple, le 24 septembre 2020, Twitter a déclaré au FBI qu'il avait supprimé 345 comptes "largement inactifs" "liés à de précédentes tentatives de piratage coordonnées par la Russie". Ils "avaient une faible portée et un faible nombre de followers".

En fait, Twitter a démystifié les fausses allégations des journalistes concernant l'influence étrangère sur sa plateforme : "Nous n'avons vu aucune preuve pour soutenir cette allégation" de bots contrôlés par l'étranger a déclaré Ben Collins de NBC. "Notre examen jusqu'à présent montre un effort de trolls domestiques à petite échelle...".

Après que le FBI a posé des questions sur un article du Washington Post sur une prétendue influence étrangère dans un tweet pro-Trump, Yoel Roth de chez Twitter a dit : "L'article fait beaucoup d'insinuations... mais nous n'avons vu aucune preuve que c'était le cas ici (et en fait, beaucoup de preuves solides pointant dans l'autre direction)."

Ce n'est pas la première fois que Roth de Twitter a repoussé le FBI. En janvier 2020, Roth a résisté aux efforts du FBI pour amener Twitter à partager des données en dehors du processus normal de mandat de perquisition.

La pression s'était accrue : "Nous avons constaté un effort soutenu (bien que non coordonné) de la CI [communauté du renseignement] pour nous pousser à partager plus d'informations et à changer nos politiques d'API. Ils sondent et poussent partout où ils le peuvent (y compris en chuchotant au personnel du Congrès)."

À maintes reprises, le FBI demande à Twitter des preuves d'influence étrangère et Twitter répond qu'il ne trouve rien qui mérite d'être signalé. "Nous n'avons pas encore identifié d'activité que nous vous signalerions habituellement (ou même que nous signalerions comme intéressante dans le contexte de l'influence étrangère)".

Malgré le rejet de Twitter, le FBI demande à plusieurs reprises à Twitter des informations que Twitter a déjà clairement indiqué qu'il ne partagerait pas en dehors des canaux légaux normaux.

Puis, en juillet 2020, Elvis Chan du FBI s'arrange pour que les dirigeants de Twitter obtiennent des autorisations de sécurité temporaires de type "Top Secret" afin que le FBI puisse partager des informations sur les menaces pesant sur les prochaines élections.

Le 11 août 2020, Chan du FBI partage avec Roth de Twitter des informations relatives à l'organisation de piratage russe, APT28, via le canal de communication unidirectionnel sécurisé du FBI, Teleporter.

Récemment, Yoel Roth a déclaré à Kara Swisher qu'il s'était préparé à penser au groupe de pirates russes APT28 avant que la nouvelle de l'ordinateur portable de Hunter Biden ne soit connue. Quand c'est arrivé, Roth a dit : "Cela a déclenché chacune de mes sonnettes d'alarme finement réglées de la campagne de piratage et de saut d'APT28."

En août 2020, Chan, du FBI, demande à Twitter : est-ce que quelqu'un ici a une autorisation top secret ? Lorsque quelqu'un mentionne Jim Baker, Chan répond : "Je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier" - une affirmation étrange, étant donné que le travail de Chan consiste à surveiller Twitter, sans compter qu'ils ont travaillé ensemble au FBI.

Qui est Jim Baker ? Il est l'ancien conseiller général du FBI (2014-18) et l'un des hommes les plus puissants de la communauté des renseignements américains. Baker est entré et sorti du gouvernement pendant 30 ans, et a travaillé pour CNN, Bridgewater (une société de gestion d'actifs de 140 milliards de dollars) et Brookings.

En tant qu'avocat général du FBI, M. Baker a joué un rôle central dans l'élaboration des arguments internes en faveur d'une enquête sur Donald Trump.

Un ancien fonctionnaire témoigne que le FBI a pris au sérieux les allégations de Michael Sussmann concernant les liens entre Trump et la Russie.

M. Baker n'a pas été le seul cadre supérieur du FBI impliqué dans l'enquête Trump à se rendre sur Twitter. Dawn Burton, l'ancien chef de cabinet adjoint du chef du FBI James Comey, qui a lancé l'enquête sur Trump, a rejoint Twitter en 2019 en tant que directrice de la stratégie.

En 2020, il y avait tellement d'anciens employés du FBI - les "Bu alumni" - travaillant chez Twitter qu'ils avaient créé leur propre canal Slack privé et une feuille de route pour embarquer les nouveaux arrivants du FBI.

Les efforts se poursuivent pour influencer Yoel Roth de Twitter. En septembre 2020, Roth a participé à un " exercice de simulation " de l'Aspen Institute sur une opération potentielle de " Hack-and-Dump " concernant Hunter Biden L'objectif était d'influencer la manière dont les médias couvriraient l'affaire - et dont les médias sociaux la transmettraient.

L'organisatrice était Vivian Schiller, ancienne PDG de NPR, ancienne directrice de l'information chez Twitter, ancienne directrice générale du NY Times et ancienne directrice numérique de NBC News. Parmi les participants figuraient le directeur de la politique de sécurité de Meta/FB et les principaux journalistes de la sécurité nationale du New York Times, du Washington Post et d'autres.

À la mi-septembre 2020, Chan et Roth ont mis en place un réseau de messagerie cryptée pour que les employés du FBI et de Twitter puissent communiquer. Ils conviennent également de créer une "salle de crise virtuelle" pour "toute l'industrie [de l'Internet], le FBI et l'ODNI" [Office of the Director of National Intelligence].

Puis, le 15 septembre 2020, Laura Dehmlow du FBI, qui dirige la Foreign Influence Task Force, et Elvis Chan, demandent à donner un briefing classifié à Jim Baker, sans qu'aucun autre membre du personnel de Twitter, comme Yoel Roth, ne soit présent.

Le 14 octobre, peu de temps après la publication par le @NYPost de son article sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, Roth déclare : "Ce n'est pas clairement une violation de notre politique sur le matériel piraté, ni une violation de quoi que ce soit d'autre", mais il ajoute : "Cela ressemble beaucoup à une opération de fuite quelque peu subtile".

En réponse à Roth, Baker insiste à plusieurs reprises sur le fait que les documents de Hunter Biden ont été soit truqués, soit piratés, soit les deux, et qu'ils constituent une violation de la politique de Twitter. Baker le fait par courriel, et dans un document Google, les 14 et 15 octobre.

Et pourtant, il est inconcevable que Baker ait cru que les e-mails de Hunter Biden étaient soit faux, soit piratés. Le New York Post avait inclus une photo du reçu signé par Hunter Biden, et une assignation du FBI montrait que l'agence avait pris possession de l'ordinateur portable en décembre 2019.

Quant au FBI, il lui aurait probablement fallu quelques heures pour confirmer que l'ordinateur portable avait appartenu à Hunter Biden. En effet, il n'a fallu que quelques jours au journaliste Peter Schweizer pour le prouver.

À 10 heures du matin, les dirigeants de Twitter ont cru à une histoire de piratage et d'abandon de données : "Les experts suggèrent - ce qui est vrai - qu'un piratage a eu lieu séparément et qu'ils ont chargé les données piratées sur l'ordinateur portable qui est apparu comme par magie dans un atelier de réparation du Delaware".

À 15 h 38 le même jour, le 14 octobre, Baker organise une conversation téléphonique avec Matthew J. Perry, du bureau de l'avocat général du FBI.

L'opération d'influence a persuadé les dirigeants de Twitter que l'ordinateur portable de Hunter Biden ne provenait *pas* d'un dénonciateur. L'un d'entre eux a fait un lien vers un article du Hill, basé sur un article du WAPO du 15 octobre, qui suggérait à tort que la fuite de l'ordinateur portable de Giuliani avait quelque chose à voir avec la Russie.

Il existe des preuves que des agents du FBI ont averti des élus de l'existence d'une influence étrangère dans le but premier de divulguer l'information aux médias. C'est un sale coup politique utilisé pour créer la perception d'une irrégularité.

En 2020, le FBI a donné un briefing aux sénateurs Grassley et Johnson, affirmant qu'il y avait des preuves d'"ingérence russe" dans leur enquête sur Hunter Biden. Le briefing a provoqué la colère des sénateurs, qui affirment qu'il a été fait pour discréditer leur enquête.

"Le briefing inutile du FBI a fourni aux démocrates et aux médias libéraux le moyen de diffuser leur faux récit selon lequel notre travail a fait progresser la désinformation russe."

Notamment, l'avocat général du FBI de l'époque, Jim Baker, a fait l'objet d'une enquête *deux fois*, en 2017 et 2019, pour avoir divulgué des informations aux médias d'information. "Vous dites qu'il fait l'objet d'une enquête criminelle ? C'est pourquoi vous ne le laissez pas répondre ?" a demandé Meadows. "Oui".

En fin de compte, la campagne d'influence du FBI visant les cadres des médias d'information, de Twitter et d'autres entreprises de médias sociaux a fonctionné : ils ont censuré et discrédité l'histoire du portable de Hunter Biden. En décembre 2020, Baker et ses collègues ont même envoyé une note de remerciement au FBI pour son travail.

La campagne d'influence du FBI a peut-être été facilitée par le fait qu'il payait des millions de dollars à Twitter pour le temps de son personnel. "Je suis heureux d'annoncer que nous avons collecté 3 415 323 dollars depuis octobre 2019 !" rapporte un associé de Jim Baker début 2021.

Et la pression du FBI sur les plateformes de médias sociaux continue. En août 2022, les cadres de Twitter se préparent à une réunion avec le FBI, dont l'objectif est "de nous convaincre de produire sur plus de RDE du FBI" Les RDE sont une "demande de divulgation d'urgence", une recherche sans mandat.

En réponse à la révélation par les Twitter Files de la présence d'agents du FBI de haut niveau chez Twitter, Jim Jordan a déclaré : "Je me demande si le gouvernement n'a pas mené une opération de désinformation sur We the People. "Toute personne qui lit les Twitter Files, quelle que soit son orientation politique, devrait partager ces préoccupations."