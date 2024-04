"Trois fois Ulysse" de Claudine Galea

Hécube : « Meilleur que moi dans la ruse des mots mes griffes et aboiements t’égratignent à peine. So What ? Rendons les armes de ce stérile échange ; mesurer nos souvenirs-anciens-combattants, c’est dégueulasse à regarder, même pas fondus du ciboulot, on ne fait pas rire. D’accord, c’est moi qui ai commencé ; plus personne auprès de qui épuiser ma colère, à part la gueulante des vagues, le vent mauvais, “Cap au chien“ disaient les navigateurs pour entrer en Grècité…. »

Calypso : « Tout ce ciel et cette mer no border et moi chaque jour je retiens mes paroles. Comment s’est passé ta journée, Ulysse – une question dont dépendent tant de choses ? As-tu regardé ma robe, j’ai mis la bleue ce matin (tu préfères la rouge) ? Ça sent le cèdre tendre et le genièvre, je n’en peux plus de te voir si triste. Le jasmin a fleuri dans la nuit. Les rainettes sautillent sur les feuilles humides (Tu me jettes un regard désolé). Tu n’as rien vu, tu ne vois rien de ce que je vois… »