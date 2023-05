Trafics, abus, voire travail forcé : quand la volonté de protéger les enfants migrants se retourne contre eux

Des migrants mineurs sauvés pendant leur traversée.

C’est le cas aux Etats-Unis où la distinction entre adultes et mineurs a poussé nombre de ces derniers vers une forme d’exploitation économique. La situation en France et en Europe n’est pas loin d’y ressembler.

Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.

Gérald Olivier est journaliste et partage sa vie entre la France et les États-Unis. Titulaire d’un Master of Arts en Histoire américaine de l’Université de Californie, il a été le correspondant du groupe Valmonde sur la côte ouest dans les années 1990, avant de rentrer en France pour occuper le poste de rédacteur en chef au mensuel Le Spectacle du Monde. Aujourd’hui il est consultant en communications et médias et se consacre à son blog « France-Amérique » .

Atlantico : Quelle est la politique vis-à-vis des mineurs isolés aux Etats-Unis ? Et dans quelle mesure est-elle contre productive ?

Gérald Olivier : La politique concerne les "unaccompagnied minors" en anglais, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnées, dans trois cas sur quatre un garçon. Ces personnes ne peuvent pas être renvoyées et sont immédiatement prises en charge non pas par les services d'immigration, mais par un organisme du ministère de la santé appelé l'Office of Refugee Resettlement (Office de réinstallation des Réfugiés). Ils sont protégés et ne sont pas expulsés. Ils sont accueillis dans des centres où des médecins et des assistants s'occupent d'eux et leur fournissent une aide de base. Ils sont nourris et logés tant qu'ils restent dans ces centres et on cherche à identifier leur famille aux États-Unis. En l'absence de parents, on cherche à les placer dans des familles d'accueil que les Américains appellent des "sponsors". Cependant, le nombre croissant de ces mineurs non accompagnés a entraîné des abus et de l'exploitation de la part de certains sponsors qui font travailler ces adolescents à leur profit..

Le problème est complexe car plusieurs ministères se chevauchent dans leurs responsabilités. Le ministère de la sécurité intérieure, appelé DHS, est chargé de contrôler la frontière et l'immigration, mais la frontière est devenue une passoire sous l'administration Biden. Et je dirais même qu'elle n'est pas devenue, mais qu'elle a été transformée délibérément en passoire par l'administration Biden et le chiffre des interpellations de de clandestins le démontre depuis janvier 2021.

Ensuite, le département de la santé prend le relais dès que ces mineurs sont identifiés et interpellés. Enfin, le département du travail est responsable de contrôler le travail des adolescents, qui est encadré par des lois strictes. L’âge légal pour travailler est 14 ans, mais il est illégal de le faire travailler dans des travaux pénibles, dangereux ou sur des horaires trop longs. Les lois encadrant le travail des adolescents sont détournées dans ce système d'exploitation. Les migrants mineurs sont soumis à des abus et de l'exploitation encouragée, d’une certaine manière par la politique sociale très généreuse du gouvernement actuel.

À Lire Aussi

Mayotte : le Syndicat de la magistrature à la manœuvre...

À quel point ce phénomène d'exploitation et d'abus est-il important ?

Gérald Olivier : Cette question est apparue subitement sur les radars de l'actualité le mois dernier lorsque le New York Times a publié un article d'une de ses journalistes, qui avait déjà obtenu le prix Pulitzer pour un autre reportage sur des gangs salvadoriens. Cette journaliste a rencontré un certain nombre de mineurs non accompagnés qui travaillent aux États-Unis et s’est inquiétée de leurs conditions sociales, de la dureté de leur vie et du fait qu'ils ne vont pas à l'école. Cela a déclenché un certain nombre d’alarmes sur cette situation.

Cette situation est à la fois nouvelle et sans l'être. Les passages clandestins de la frontière ne datent malheureusement pas de l'époque de Biden, mais cela s'est considérablement aggravé ces derniers temps en raison de la suppression de certains contrôles et réglementations qui permettaient de renvoyer ces personnes d'où elles venaient. Par conséquent, le nombre de personnes passant la frontière a considérablement augmenté au cours des dernières années. Les chiffres ont été multipliés par 5 ou 10 entre 2020 et 2022. Il y avait moins de 10 000 mineurs interpellés en 2020 à la frontière, entre 20 000 et 40 000 lors des autres années du mandat de Donald Trump. Aujourd’hui, nous sommes entre 130 000 et 250 000 interpellations tous les ans car il y a une forme d’appel d’air.

Des politiques ont été mises en place pour le combattre ont malheureusement été perverties. Les effets pervers de la loi sont souvent exploités par certains individus à leur profit. La recherche de sponsors par les services de santé a débouché sur des scandales. Devant le congrès, une intervenante a dénoncé l'État fédéral américain en estimant que par sa politique le gouvernement des États-Unis se faisait le complice de personnes qui pratiquent la traite des enfants et le trafic des enfants.

Les réseaux organisés, y compris les réseaux mafieux du côté mexicain et certains ONG du côté américain, sont impliqués dans le trafic d'enfants. Ces ONG sont censées aider les personnes défavorisées et les mineurs non accompagnés qui traversent la frontière, mais elles sont devenues complices des trafiquants d'enfants, consciemment ou inconsciemment. Le placement de ces enfants est subventionné et les ONG en bénéficient.

Dans quelle mesure la volonté d’être charitable se retrouve-t-elle contreproductive ?

Gérald Olivier : En parlant de mineurs migrants non accompagnés, il y a l’idée qu’ils dépendent inévitablement du gouvernement pour leur protection, car ils sont sans parents. Sauf que la majorité sont des clandestins. Le problème principal n'est donc pas la protection des enfants, mais la sécurité de la frontière. Sous la présidence de Donald Trump, la frontière était contrôlée et sécurisée, décourageant les gens de venir. Cependant, le jour où Joe Biden est entré à la Maison Blanche, il a signifié que les migrants clandestins seraient mieux traités, entraînant un afflux massif d'immigrants clandestins à travers la frontière sud des États-Unis. La proportion de mineurs non accompagnés a considérablement augmenté, provenant de divers pays tels que le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Brésil, le Venezuela, le Chili, le Pérou, la Bolivie, Haïti et même d'Asie. Ils viennent de différents endroits et prennent l'avion ou le bateau jusqu'à l'Amérique centrale avant de traverser la frontière sud à pied.

Pour des raisons principalement idéologiques, l'administration Biden croit en l'ouverture des frontières et à un monde sans frontières, ce qui suscite une immigration clandestine qui profite en grande partie au Parti démocrate. En effet, lorsqu'un adolescent arrive aux États-Unis et parvient à y rester plusieurs années, il aura la possibilité de voter, même s'il n'est pas citoyen américain. Dans certains États, un simple permis de conduire suffit pour s'inscrire sur les listes électorales. Ainsi, de nombreuses personnes non-citoyennes se retrouvent sur les listes électorales et votent pour le Parti démocrate qui les a aidées à s'installer aux États-Unis.

En outre, certains groupes à gauche du Parti démocrate veulent transformer la société américaine en une communauté multiculturelle et métissée, et la venue de personnes d'origines différentes sert leur intérêt idéologique. Il y a donc une collusion d'intérêts politiques, idéologiques et culturels qui soutiennent cette politique d'immigration clandestine, quelles qu'en soient les conséquences.

Il est vrai que cette immigration clandestine engendre des problèmes, comme la maltraitance des enfants ou leur absence à l'école. Toutefois, ces problèmes pourraient être résolus en fermant les frontières. En effet, le problème principal de cette immigration est que le grand capital peut en profiter pour obtenir une main d'œuvre corvéable et moins chère que la main d'œuvre légale, ce qui entretient la machine et nourrit l'exploitation de mineurs. Ainsi, ceux qui, comme le New York Times, dénoncent les entreprises qui exploitent le travail des mineurs sont complices de cette exploitation en favorisant l'ouverture des frontières et la venue sur le territoire de personnes qui ne devraient pas y être. Il y a donc un cercle vicieux et de l’hypocrisie.

Aux Etats-Unis, la politique d’encadrement des mineurs migrants a favorisé les abus en tout genre et notamment le travail forcé. Qu’en est-il en France et en Europe ?

Patrick Stefanini : En France, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Au milieu des années 2000, nous avons vu arriver des mineurs étrangers isolés, désormais appelés "mineurs non accompagnés". Au départ, la France disposait d'un petit lieu d'accueil à Taverny, dans le Val-d'Oise, relativement proche de l’aéroport de Roissy, mais cela est rapidement devenu insuffisant. En 2007-2009, lorsque j'étais secrétaire général du ministère de l'immigration, nous avions déjà des problèmes de saturation de notre dispositif d'accueil. En liaison avec le ministère de la justice, nous avons entrepris de répartir ces mineurs dans différents centres en province afin de désengorger le centre d'accueil de Taverny. Depuis, le phénomène a pris une ampleur considérable et il y a désormais plus de 40 000 mineurs non accompagnés en France. Quand ils arrivent en France, la question se pose d'abord de savoir s'ils sont vraiment mineurs ou pas, car les obligations de la France et des départements en matière d'accueil diffèrent selon qu'il s'agit de mineurs ou de majeurs. Les mineurs sont à la charge des départements et bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, alors que les majeurs peuvent être éloignés du territoire français s'ils sont en situation irrégulière. On a constaté qu'il existe de véritables filières qui ont pour objectif d'amener en France des mineurs pour que ces derniers, une fois installés et pris en charge par les départements, puissent faire venir des membres de leur famille. Et les mineurs avaient avec eux l’adresse à laquelle ils devaient s’adresser, fournie par les filières qui les emmenaient. Nous n’étions plus du tout dans le cas de mineurs fuyant la guerre ou des troubles dans leur pays. Les mineurs venaient au départ principalement de trois ou quatre pays africains : le Mali, la Guinée-Conakry notamment. La première problématique a été celle de la prise en charge financière de la détermination de leur âge, qui est à peu près résolue grâce à un dispositif de partage du fardeau mis en place par le gouvernement d'Édouard Philippe. Même s’il ne convient pas encore parfaitement aux départements, il les a soulagés un peu.

Le deuxième problème réside dans l'extension du phénomène à d'autres pays d'origine, notamment le Maghreb : une partie mineurs originaires du Maghreb sont maintenant victimes de véritables réseaux de prostitution ou de trafic de stupéfiants. Au cours des dernières années, la présence de mineurs originaires du Maghreb s'est accrue dans les trafics de drogue, et on observe parfois une forte addiction de ces jeunes à ces substances, en particulier en région parisienne.

Où en est-on actuellement ?

Patrick Stefanini : Il est évident que la situation ne s'est pas améliorée. Les départements sont souvent démunis, mais ils sont très attachés à leur mission d'aide sociale à l'enfance, et cela inclut les jeunes d'origine étrangère. Les présidents de conseils départementaux sont conscients de cette responsabilité et la prennent très à cœur, sans faire de distinction entre les situations familiales dramatiques des jeunes étrangers et celles des jeunes Français confiés à l'aide sociale à l'enfance. Bien qu'ils puissent protester contre les conditions financières de l'accueil de ces mineurs et le fait que l'État ne prend pas complètement en charge la phase initiale de leur séjour en France, ils ne remettent pas en cause leur responsabilité envers eux. Certains départements vont même au-delà de leurs obligations légales en accompagnant ces mineurs une fois qu'ils sont devenus majeurs.

Pour stopper l'immigration illégale, il est impératif de briser les filières, mais cela nécessite une collaboration étroite avec les pays d'origine. La France travaille activement avec plusieurs pays africains en envoyant des attachés de sécurité intérieure pour élaborer des politiques de coopération avec les autorités de ces pays dans le but de mettre fin aux filières.

Néanmoins, la question de l'expulsion des mineurs demeure problématique et la question qui doit se poser est la suivante : devons-nous continuer avec le tabou actuel sur la question ? Contrairement à certaines idées reçues, la législation européenne ne nous oblige pas à accueillir les mineurs. C’est bien la loi française, et elle seule, en particulier celle relative à l'entrée et au séjour des étrangers qui interdit expressément l'expulsion des mineurs et leur refoulement à la frontière. Toutefois, si le phénomène migratoire continue de s'accentuer, la question se pose de savoir si ce principe législatif doit continuer à être respecté. Cette question délicate, douloureuse, soulève des enjeux philosophiques et moraux liés à notre civilisation qui valorise la protection des plus faibles, qu'ils soient âgés ou jeunes.

Est-ce qu’au-delà de ça la leçon à tirer c'est que toute tentative d'accompagnement les mineurs non accompagnés ou d’accueil plus ouvert crée un appel d’air ?

Patrick Stefanini : Je ne vois pas les choses comme ça. Une stratégie efficace pour maîtriser les flux migratoires en France implique un strict contrôle de nos frontières extérieures, car l'éloignement des clandestins est difficile, notamment car les pays d'origine refusent souvent de délivrer des laissez-passer consulaires. Les mineurs non-accompagnés qui viennent en France proviennent souvent de pays d'Afrique francophone, en passant par l'Espagne et l'Italie, sans que ces pays ne fassent beaucoup d'efforts pour les retenir. Nous ferions bien de conforter nos relations avec nos voisins pour qu’ils en fassent plus dans le contrôle de leurs propres frontières. Il est donc primordial que la France mette en place un contrôle strict de ses frontières intérieures, ainsi que des politiques de coopération avec l'Espagne et l'Italie pour les aider à mieux contrôler leurs frontières extérieures. La crise de la COVID-19 a ralenti les flux migratoires en 2020 et 2021, mais ils ont battu tous les records en 2022 et sont attendus au même niveau en 2023. Il faut donc casser les filières de migration illégale et développer des relations de coopération avec les pays d'origine pour contrôler ces mouvements migratoires. Et pas forcément revoir à la baisse nos conditions d’accueil.

En termes de politique étrangère, les 10 dernières années, surtout les 5 dernières, ont été marquées par la détérioration de nos positions en Afrique, en grande partie en raison de raisons géopolitiques liées à la Chine et la Russie. De plus, la puissance de la France a diminué par rapport à il y a 30 ans, ce qui a entraîné une augmentation des réticences des pays d'origine à coopérer avec les autorités françaises. Pour maîtriser le problème de l'immigration, nous devons coopérer beaucoup plus étroitement avec les États d'origine pour briser les filières et empêcher le départ de mineurs. Nous devons également coopérer beaucoup plus intensément avec l'Italie et l'Espagne. Cependant, pour cela, il est important de ne pas mépriser le gouvernement italien et de mieux dialoguer avec le gouvernement espagnol. Ouvrir le débat sur l'expulsion des mineurs est un sujet complexe qui diviserait la société française. Nous devons plutôt nous concentrer sur la maîtrise de nos frontières extérieures et intérieures.