Tous ensemble chantons Bella Ciao avec le camarade Macron !

Emmanuel Macron salue ses partisans lors de son premier meeting de campagne à l'Arena Paris La Défense, à Nanterre, dans la banlieue de Paris, le 2 avril 2022.

Pour vous y aider, nous allons vous donner les airs et les paroles…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Première chanson.

« Le 10, le vote c’est Macron

La Franc est notre conviction

A Paris, à Marseille et Lyon

Dimanche on revote tous Macron ».

La deuxième est encore plus enthousiasmante :

« Oh Emmanuel

Notre candidat

Nous on est là, on est là pour toi

Oh Emmanuel

Toi Notre Président

Tu le seras encore longtemps »

Tout cela est en ligne sur le site desJeunes avec Macron

C’est beau et d’une grande élévation d’esprit. Ecrasés les naïfs et sirupeux refrains de « Maréchal nous voilà ». Mais bien plus intéressants que ces paroles bouleversantes sont les airs choisis.

La première se chante sur la mélodie des « Corons » de Pierre Bachelet. Ce qui nous permet de vous révéler que dans une vie antérieure le jeune Macron a travaillé à la mine et qu’il a attrapé là-bas la silicose en respirant des poussières de charbon.

La deuxième prend la musique de « Bella Ciao », le chant des partisans communistes italiens. Des partisans qui sont prêts a à mourir pour la liberté. « Les Jeunes avec Macron » sont ainsi prêts à faire le sacrifice de leur vie pour leur président bien aimé. Les fascistes n’ont qu’à bien se tenir...

De toutes les interprétations de « Bella Ciao », la plus belle c’est celle de Goran Bregović. Il chante aussi « Kalashnikov ». Les jeunes macronistes devraient s’en inspirer, ça fera des voix en banlieue.

Nous en étions là de nos considérations quand un affreux macronophobe nous a soufflé que le choix de ces mélodies c’était quand même très moyen pour un ancien banquier d’affaires.

Nous tenions à faire remarquer à cet infâme calomniateur que quand Macron était chez Rothschild, il ouvrait là-bas les coffres pour en distribuer l’argent aux travailleurs.