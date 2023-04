Tôt ou tard des humains auront des relations sexuelles dans l’espace. Des scientifiques nous y préparent

Un exercice de vie sur Mars dans l'un des déserts en Israël similaires à la Planète rouge, en février 2018.

Jusqu’à présent, les consignes de la NASA étaient claires : NO SEX in space. Avec la multiplication des projets de mission à longue durée et le développement du tourisme spatial, la question s’est imposée chez les chercheurs.

David Cullen est professeur d'astrobiologie et de biotechnologie spatiale au sein de l’École d'aérospatiale, de transport et de fabrication (SATM) de l’Université de Cranfield au Royaume-Uni.

Atlantico : Vous avez récemment publié Sex in Space : Consideration of uncontrolled human conception in emerging space tourism (Green paper for public consultation). Pourquoi êtes-vous si certain que des relations sexuelles dans l'espace auront lieu ?

David Cullen : Nous ne nous préoccupons pas de savoir si des interactions sexuelles auront lieu dans l'espace, mais plutôt si elles conduisent à une conception humaine. Dans cette étude, nous avons étudié les risques de conception humaine dans l'espace, en particulier les risques de nature biologique et les risques de nature commerciale. Nous estimons que le risque accru de conception humaine chez les touristes spatiaux par rapport aux astronautes professionnels est dû à des différences culturelles, comportementales et motivationnelles entre les deux groupes, y compris des pressions différentes exercées par les pairs.

Pourquoi la règle actuelle de la NASA est-elle de ne pas avoir de relations sexuelles dans l'espace, pourquoi est-ce interdit ?

Je ne sais pas si les raisons pour lesquelles la NASA et d'autres agences spatiales découragent les interactions sexuelles entre astronautes pendant les vols spatiaux ont été clairement énoncées. D'une manière générale, il semble que les agences spatiales évitent d'aborder ouvertement le sujet pour des raisons culturelles.

Quelles sont les difficultés matérielles et logistiques liées à la sexualité dans l'espace ? Et les risques liés à la conception humaine incontrôlée dans le cadre du tourisme spatial émergent ?

Dans notre publication, nous n'examinons pas les difficultés matérielles ou logistiques liées aux relations sexuelles dans l'espace, nous nous concentrons plutôt sur les risques de conception humaine résultant d'interactions sexuelles, en particulier ceux de nature biologique tels que les problèmes de développement d'embryons et ceux de nature commerciale tels que les litiges, les atteintes à la réputation et les pertes financières.

Comment devrions-nous, en tant que communauté, prendre des mesures pour encadrer le débat et déterminer ce qu'il faut faire au sujet des relations sexuelles dans l'espace et de la conception humaine incontrôlée ?

La recommandation que nous formulons dans le livre vert est simple : toutes les parties prenantes et tous les acteurs concernés par le secteur du tourisme spatial (dont nous avons dressé une liste exhaustive dans notre étude) devraient s'engager dans une discussion et un débat sur les questions que nous avons soulevées afin de développer des meilleures pratiques acceptables pour l'ensemble de la communauté en termes d'atténuation des risques.

Quelles sont les questions les plus importantes à résoudre ?

Compte tenu de la mission ciblée dans notre étude et du contexte des dix prochaines années, les questions les plus importantes sont de savoir comment atténuer les risques associés à la conception humaine dans l'espace et nous suggérons que la communauté explore des stratégies d'atténuation. Nous pensons qu'une solution simple pourrait consister en une combinaison de conseils médicaux obligatoires avant le vol pour tous les touristes spatiaux concernant le risque de conception humaine dans l'espace et la signature de renonciations légales de sorte que si la conception humaine se produisait quand même, la responsabilité en incomberait uniquement aux touristes spatiaux.