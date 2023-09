"Toni, en famille" de Nathan Ambrosioni

Nathan Ambrosioni serait-il le nouveau prodige français du 7ème art ? On peut se poser la question, car à tout juste 24 ans, ce jeune homme, qui a grandi à Grasse loin des métiers du cinéma, sort son quatrième long métrage, sans jamais avoir mis les pieds dans une école spécialisée.

C’est en 2009 qu’il se découvre une passion pour le cinéma, après avoir vu, par hasard, Esther. Époustouflé par ce film d’épouvante signé Jaume-Collet Serra, il se le promet, il se le jure: il sera cinéaste. Il a tout juste douze ans, il n’est qu’un pré-ado, mais il fonce et écrit scénarios sur scénarios. Ses parents, qui ne sont pourtant pas du tout dans ce milieu, l’aident. A quinze ans, il réussit à sortir son premier film, Hostile, un film d’horreur psychologique que la presse salue pour l’originalité de son scénario et sa beauté picturale. L’année suivante, c’est Therapy.

Est-ce parce qu’il est moins encensé par la critique ? En tous cas, le jeune cinéaste quitte l’horreur et propose, en 2018, les Drapeaux de papier, un drame bouleversant entre une sœur et un frère joués par Noémie Merlant et Guillaume Gouix. Le succès (critique) revient. Le réalisateur décide de tourner un film dont le scénario traîne depuis des années dans ses cartons. C’est Toni en famille. Il offre à Camille Cottin l’un de ses plus beaux rôles. Un film est tellement épatant que Dominique Besnehard et Marie-France Brière en ont fait le coup de cœur de leur dernier Festival d’Angoulême. Le public a adoré…