TikTok et les autres : ces applis chinoises qui prennent le monde d’assaut

TikTok compte désormais 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels rien qu'en Europe

Atlantico : Les problèmes de surveillance via les applications chinoises telles que TikTok ont fait beaucoup de bruit récemment mais ce type d’applications se multiplient. Quels sont les dangers de cette surveillance ?

Anthony Poncier : Le danger se présente davantage sur les systèmes Android. La raison est que le système d’exploitation d’un iPhone est beaucoup plus contrôlé notamment sur la géolocalisation et d’autres fonctionnalités qui sont un peu plus restreintes. C’est moins vrai sur Android. Maintenant on voit bien que les Chinois n'ont rien inventé, ils reproduisent exactement ce qui se passe au niveau de niveau d'Instagram, Facebook etc. La vraie différence avec des entreprises américaines est qu'en Chine, il y a une loi qui fait qu’un membre du gouvernement peut siéger au conseil d'administration des start-up de la tech. Officiellement, il y a 3 personnes qui sont concernés pour le cas de Douyin, la maison mère de TikTok. Comme dernièrement il y a une forte reprise en main du secteur de la tech par le gouvernement chinois, on peut se poser des questions. Tencent, qui est l’un des plus gros producteurs de jeux vidéo a reçu des amendes et a été rappelés à l'ordre. Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, finalement a dû quitter la tête du groupe sous la pression du gouvernement. Il y a un pouvoir extrêmement fort en Chine de l'État et sur ces entreprises tech. Une loi qui explique que les entreprises doivent collaborer pour la défense de l'État et se de doivent transmettre à la demande de l'État toutes les données qu'elles peuvent avoir. C’est pourquoi c’est un cran plus loin que ce que récupère les entreprises américaines.

Quelles sont les applications chinoises qui ont de plus en plus d’utilisateurs en Occident et à quel point sont-elles puissantes ?

Quand on pense aux applications chinoises, celle qu'on a principalement en tête, c'est TikTok. C’est actuellement l’application la plus téléchargée et qui a un publique de plus en plus important. On peut aussi citer Shein, une application de « fast-fashion » qui connaît depuis quelques temps un engouement fort en Occident. Les problèmes que l’on peut observer chez ces nouvelles applications est le même que ceux qu’ont pu connaître le fournisseur de téléphone Huawei. La question que l’on peut se poser est : « est-ce que nos informations qui transitent via ces applis sont récupérées par l’État chinois ?» et « est-ce qu’elle en récupère autant que les entreprises américaines types Facebook et comment seront-elles utilisées ? ». À l’époque TikTok s’était engagé à ce que ces données ne soient pas lisibles ailleurs qu’en Occident mais on s’est aperçus que les salariés avaient accès à ces données en Chine et pouvaient les lire. Au regard des tensions géopolitiques du moment, l’usage de toutes ces données nous fait nous poser des questions de plus en plus importantes.

Pour une application comme Shein, comme on rentre dans une logique de commerce, il y a encore plus de données qui sont récupérés puisqu’'il faut bien payer, s'identifier, recevoir les commandes, etc. Donc il y a là une base de données encore plus importante qui se pose pour Shein -même si c'est un petit peu moins dans le dans le viseur que TikTok.

Est-ce que les législateurs européens / français -entre autres- devraient bannir ces applications pour toute la population ?

Le choix ses situe au niveau des stores c'est Apple et Google qui décident ou non qui est banni. Il peut tout de même y avoir une pression de la part du gouvernement comme la Chine avec un certain nombre de problèmes d'applications américaines pour qu’elles ne soient pas téléchargeables sur leur territoire. Mais il faut tout même le justifier et cela devient plus compliqué. Il se trouve que niveau européen et un certain nombre de lois qui viennent d'être passées sur la gestion des données, les entreprises doivent répondre à un certain nombre de cahiers des charges. Notre législation est plus avancée mais après, si on bannit des entreprises sur ces questions-là les entreprises chinoises, on va avoir des questionnements sur l’aspect autorité de la concurrence. Dans ce cas-là, on va devoir bannir au même titre les applications américaines. Parce que dans l'absolu, la quantité de données qui sont récupérées ne sont pas plus importantes que les GAFAM. C'est le jeu qu’est en train de jouer TikTok puisqu’aux États-Unis il y a un vrai débat sur une potentielle interdiction de l'application à l'ensemble de la population et ça va être l’application et ses utilisateurs contre le gouvernement. D’un point de vue légal et commercial, ça va devenir un peu compliqué.

Une récente enquête sur l’application Pinduoduo, une des applications de shopping les plus populaires de Chine, a révélé que celle-ci utilise des malwares pour qui exploitaient les vulnérabilités des systèmes d'exploitation Android, qu’en est-il ?

Alors il faut préciser que l’étude dont vous parlez ne parle que de suspicions. Si en effet c'était aussi évident, TikTok se ferait bannir directement. Pour l’heure, nous n’arrivons pas à démontrer une vraie absorption d'informations. Maintenant il est certain qu’il serait plus simple de réaliser cela sur Android et non sur iPhone parce qu'en effet, Android à un système qui est plus ouvert. Mais jusqu'à preuve du contraire, les données absorbées ne sont pas plus importantes que d’autres applications.

C’est tout de même imaginable qu’un malware soit en place au regard de l’application qu’avait créé Xi Jinping. Il avait demandé aux « bon » citoyens chinois de la télécharger pour lire la pensée du fondateur et, rapidement, des recherches ont montrées qu'en fait ce logiciel permettait de fouiller dans le téléphone des utilisateurs.

Ce n’est donc pas quelque chose d'impossible mais si c'est identifié comme cela, rapidement Android va fournir des patchs pour bloquer ces virus d’un point de vue sécurité.

Pour conclure, il faut souligner le fait qu’il y a un énorme travail qui est fait par le lobbying américain de la tech pour bloquer l’expansion de toutes ces applications. Certes elles ne sont pas forcément bienveillantes envers leurs utilisateurs, mais leur existence mène la vie dure aux GAFAM qui se font largement dépasser par des entreprises telles que TikTok. Ce n’est pas pour rien que des fonctionnalités similaires à celles de Tiktok sont remaniées pour être implantées dans les entreprises telles qu’Instagram ou autres applications américaines. Remettre en question la légitimité de ces applications, c’est aussi un moyen de mettre un bâton dans les roues de la concurrence.