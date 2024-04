Théâtre : "Dans la peau de Cyrano" de Nicolas Devort. Tout est réussi !

Un jeune garçon, Colin, fait sa rentrée dans un nouveau collège. Il est terrifié par ses camarades, et plus généralement par les autres, d’autant plus qu’il a le malheur d’être différent, à cause de son bégaiement.

Mais Colin rencontre le professeur de français, responsable du club théâtre, qui lui donne confiance en lui en lui montrant tous ses atouts, les points forts et les faiblesses de chacun.

Les trois autres élèves qu’il met en scène avec lui - Maxence, Adélaïde et Benoit - dans le jeu de Cyrano, lui montrent un aperçu du monde, des faibles et des forts, et vont lui permettre de se révéler à lui-même à travers les grandes scènes du nez, du balcon et de la mort de Cyrano.