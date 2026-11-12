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ATLANTI-CULTURE

12 novembre 2026

Théâtre : "Ça sent l’eucalyptus, ou comment je suis devenue bûcheronne"

La vengeance du koala De : Marjolaine Pottlizer et François Szabowski Durée du spectacle : 1h15 Mise en scène : Eric Desport Avec : Marjolaine Pottlizer Le Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 01 43 27 88 61

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MOTS-CLES

Le Guichet Montparnasse , théâtre , Marjolaine Pottlizer , François Szabowski

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marie-Christine Chevallier Multon

Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 