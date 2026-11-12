ATLANTI-CULTURE

Théâtre : "Ça sent l’eucalyptus, ou comment je suis devenue bûcheronne"

La vengeance du koala De : Marjolaine Pottlizer et François Szabowski Durée du spectacle : 1h15 Mise en scène : Eric Desport Avec : Marjolaine Pottlizer Le Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 01 43 27 88 61