ATLANTI-CULTURE
12 novembre 2026
Théâtre : "Ça sent l’eucalyptus, ou comment je suis devenue bûcheronne"
La vengeance du koala De : Marjolaine Pottlizer et François Szabowski Durée du spectacle : 1h15 Mise en scène : Eric Desport Avec : Marjolaine Pottlizer Le Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 01 43 27 88 61
2 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).