Rachel Moseley a obtenu une licence en cinéma et en littérature à Warwick, a étudié à l'UEA pour obtenir une maîtrise en études cinématographiques, est revenue à Warwick pour passer un doctorat... et y est restée ! Elle est actuellement professeur d'études cinématographiques et télévisuelles, vice-recteur et présidente de la faculté des arts de l'université de Warwick.