"The Days" de Jun Masumoto : le temps presse, gardons notre calme et prenons notre temps

Nous sommes le 11 mars 2011.

Se profile après un 1er séisme la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Après la 1ère secousse, un tsunami dont les vagues vont dépasser les 30 mètres de haut va littéralement balayer la centrale et détruire tout le système électrique permettant de la piloter ; sans lui, la centrale est hors de contrôle !

Nous sommes plongés au cœur de celle-ci avec toutes les équipes présentes ce jour-là et dans les 8 jours qui ont suivi.

Plus précisément c’est avec le directeur (Masao Yoshida) que nous allons vivre le drame de ce qui aurait pu devenir la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Yoshida va devoir, d’abord et avant tout, faire face aux différents et nombreux problèmes qui vont se surajouter au fil du temps, liés à la perte de contrôle des réacteurs ; ceux-ci risquent à tout moment la fusion en l’absence d’eau pour les refroidir. Il va aussi devoir répondre à une hiérarchie incompétente et complètement dépassée ainsi qu’au pouvoir politique, au 1er rang duquel, le 1er ministre, dans la crainte non seulement des répercussions physiques mais aussi des réactions de l’opinion.

C’est une course contre la montre qui s’engage, contre les degrés Celsius, les kilopascals, et les millisieverts et auxquels il va devoir répondre au coup par coup, sans matériel et sans moyen technique, tout ayant été détruit dans ce paysage apocalyptique ; seul moyen, la force de son intelligence et de celle de ses collaborateurs restés sur place dont le dévouement est exemplaire. Tout aussi impressionnant est celui des autres employés liés par un respect mutuel, qui dépasse le seul sens du Devoir.