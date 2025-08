© Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Série

The Assassin : un tournant pour la représentation de la ménopause dans la culture pop

Série évènement sur Prime Video, The Assassin met en scène une ancienne tueuse à gages, incarnée par Keeley Hawes, qui reprend du service à la cinquantaine. Derrière ses accents pulp et son humour noir, la série trace une nouvelle voie dans la fiction britannique : celle où la ménopause, longtemps reléguée au silence ou au ridicule, devient une matière dramatique à part entière. Un tournant audacieux, à la fois culturel et narratif.