"Ténébreuse, livre second" : une œuvre shakespearienne graphiquement très réussie

Ed Air Libre, Dupuis

Septembre 2022,

70 p.

20,95 €

THÈME

Dans un monde médiéval où la violence est native et les apparences trompeuses, Islen est une princesse qui a fuit son roi de père pour se soustraire à son emprise (il a tué sa mère et a voulu la marier de force) et cacher un secret redoutable. Arzhur est un seigneur déchu, pour un viol qu'il n'a pas commis, mais banni de son fief et condamné à vendre sa force au plus offrant. Dans la première partie de cette aventure sombre, il est amené à accepter de "délivrer" Islen du château où elle s'est enfermée. La jolie princesse révèle des pouvoirs maléfiques, qui sèment la mort autour d'elle bien malgré elle. Si elle retourne auprès de son père, une machination ourdie par l'esprit de sa mère les désigne tous deux comme ennemis du Roi. Cette seconde partie raconte à la fois leur fuite, l'union naissante entre Islen et Arzhur et l'origine de leurs malédictions, sur la route d'un refuge impossible. Leur combat contre un héritage qu'ils n'ont pas choisi saura t il les délivrer de leurs démons, et leur donner accès à une vie heureuse ?

POINTS FORTS

Ténébreuse à l'apparence d'un conte, sur le poids de l'héritage, de la manipulation et du destin. Graphiquement très réussi, il offre un univers au décor médiéval, peuplé de monstres et de sorcières répugnantes, esprits de vengeance et marraines maléfiques d'Islen.

Le scénario n'en est pas moins simple, et la mise en scène laisse de larges places à des scènes parfois idylliques, champêtres ou violentes qui restituent avec force sentiments et actions.

Le grand format de la BD, une mise en couleur de belle qualité, un trait lisible et réaliste composent une histoire plaisante à lire.

QUELQUES RÉSERVES

Peu de réserves, ni sur le scénario, ni sur le dessin, ni sur la mise en page. Arzhur incarne une sorte de "looser" magnifique qui n'arrivera pas à s'arracher à son destin, et c'est ce trait qui m'a paru un peu dérisoire, mais touchant.

ENCORE UN MOT...

Cette aventure s'achève à la fin du livre second. Comme une tragédie grecque, ou une œuvre shakespearienne. Car elle en a les relents, sur ces hérédités qui vous minent et entravent le bonheur, ou le destin que les personnages croyaient leur. Comme ils sont attachants, les décors réussis, la magie de l'immersion opère. L'amateur de Bande dessinée trouvera là une belle histoire, à la morale troublante, et malgré quelques scènes sanglantes, destinée à un large public. Une alliance de talents réussie pour une expiation dont le prix sera élevé.

UNE ILLUSTRATION





L'AUTEUR

Hubert Boulard, dit Hubert est scénariste de bandes dessinées. Il commence sa carrière comme coloriste et se converti au métier de scénariste au début des années 2000. Il est l'auteur du scénario de Peau d'homme, https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/bd/peau-dhomme, qui remporte 4 prix en 2021. Depuis 2002, il a produit de nombreux scénarii de BD et reçu de nombreux prix et distinctions. Il est décédé au début de l'année 2020.