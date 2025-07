Réformes

Taxe Zucman : les électeurs soucieux de justice fiscale la soutiendraient-ils autant s’ils savaient qu’elle ferait vraisemblablement chuter leurs propres revenus ?

Portée par une promesse de justice fiscale, la taxe Zucman - visant les grandes fortunes à hauteur de 2 % par an - séduit une partie de l’opinion. Mais ses effets économiques pourraient être plus lourds que prévu : hausse du coût du capital, impact sur les revenus et le pouvoir d'achat, affaiblissement de l’investissement productif et une dépendance accrue aux capitaux étrangers.