Taïwan perd du terrain dans sa guerre des espions avec la Chine

Il est probable que la Chine ait réussi à infiltrer un plus grand nombre d'espions dans des positions d'influence et d'autorité à Taïwan.

Grâce à une généreuse subvention, à l'aide de la Jamestown Foundation et aux conseils de la Naval Institute Press, Peter Mattis et lui-même ont publié Chinese Communist Espionage en novembre 2019. L'ouvrage contient des entrées sur les chefs des services de renseignement de Pékin, d'autres personnalités importantes, des affaires d'espionnage, des opérations d'acquisition de technologies et un lien vers un glossaire en ligne de termes d'espionnage et de sécurité en chinois.

Matt Brazil est un ancien officier de l'armée américaine, un diplomate, un enquêteur en sécurité d'entreprise et un professeur adjoint d'histoire de la Chine moderne. Il a passé la majeure partie de ma carrière en Asie de l'Est et du Sud.

Atlantico : Quelles sont les preuves que Taïwan a perdu la guerre de l'espionnage contre la Chine ?

Matt Brazil : Les éléments disponibles suggèrent que Taïwan a appréhendé des officiers de haut rang, tandis que la Chine a appréhendé des individus qui peuvent ou non être des espions, principalement à des niveaux inférieurs. Ces éléments peuvent être interprétés de différentes manières, mais à mon avis, compte tenu des facteurs historiques, il est probable que la Chine ait réussi à infiltrer un plus grand nombre d'espions dans des positions d'influence et d'autorité à Taïwan. Le contexte historique est important à prendre en considération car, pour l'essentiel, Taïwan a connu des revers et des pertes. Dans les années qui ont précédé la victoire des communistes en 1949, ils ont été submergés. Tchang Kaï-chek lui-même a reconnu qu'il n'y avait aucun endroit où ils ne s'infiltraient pas, car ils étaient inondés d'espions. Les archives historiques chinoises indiquent également que les communistes ont déployé des efforts considérables pour placer des agents de renseignement dans les rangs des nationalistes après la capitulation japonaise en 1945. Il semble donc plausible que cette tendance se poursuive et que les entretiens que j'ai menés avec des membres des services de renseignement et des militaires taïwanais récemment retraités aillent dans le même sens. Avant ma visite, j'ai essayé à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de contacts à Washington et à Taïwan, d'organiser des entretiens avec des membres du gouvernement, mais ils ont refusé, refusé et refusé, ce qui indique qu'il y a des problèmes dont ils ne veulent pas parler.

Est-ce la Chine qui gagne, Taïwan qui perd ou les deux à la fois ?

La Chine a toujours fait preuve d'une approche très efficace et rigoureuse du contre-espionnage sur son territoire. Cela est évident depuis l'époque de la révolution, lorsque les communistes étaient basés à Yan'an, plus précisément à partir de 1936. Avant cette période, de 1933 à 1936, il y a eu une phase de transition au cours de laquelle ils étaient installés ailleurs dans les environs, et c'est donc à partir de 1937 qu'ils sont devenus particulièrement méfiants. En effet, l'invasion japonaise de la Chine proprement dite en juillet 1937 a incité un grand nombre de personnes, y compris des intellectuels et des gauchistes, à fuir les zones occupées par les nationalistes et les Japonais et à se réfugier à Yan'an. Bien que la perception selon laquelle les communistes constituaient la seule résistance contre les Japonais ne soit pas tout à fait exacte, elle a influencé la décision de beaucoup de gens de les rejoindre.

À partir de 1938, les communistes se sont montrés de plus en plus préoccupés par l'infiltration potentielle d'espions parmi ceux qui cherchaient à rejoindre leur parti. Sous la direction de Chen Yuan, chef du département de l'organisation du parti à l'époque, ils ont mené des enquêtes approfondies sur les antécédents de tous les individus. Si ce processus a permis de découvrir des personnes peu fiables, il a également été exploité pour cibler des adversaires politiques. Il en résulta une atmosphère de paranoïa omniprésente, qui atteignit son apogée en 1943. Cet héritage s'est transmis à la République populaire, entraînant de nombreuses campagnes anti-espionnage après la victoire des communistes en 1949. Au fil du temps, ils ont adopté des mesures extrêmes pour identifier les espions au sein de la société, ce qui a souvent eu pour conséquence malheureuse d'accuser à tort des personnes innocentes.

En revanche, Taïwan fonctionne comme une société ouverte, ce qui représente un défi différent en termes de contre-espionnage.

Dans quelle mesure peut-il menacer efficacement Taïwan si la Chine décide d'agir en conséquence ?

La menace potentielle, bien que difficile à cerner avec précision, tourne autour de la possibilité, basée sur des précédents historiques, que des individus au sein du gouvernement et de l'armée puissent être compromis. Ces personnes pourraient être facilement coordonnées par divers moyens, y compris des méthodes traditionnelles telles que les stations radio numériques pour une communication sécurisée avec des agents situés à différents endroits, ainsi que d'autres canaux non divulgués. Il est possible de leur demander de s'engager dans des activités perturbatrices à des moments opportuns. S'il s'agit là d'un scénario possible, un autre, qui me semble plus probable, implique la compromission du gouvernement taïwanais par le biais d'une combinaison de pressions économiques et politiques de la part de la Chine continentale.

Une attaque militaire pure et simple contre Taïwan semble moins probable que la compromission de son gouvernement. Une telle attaque serait préjudiciable à l'économie de la Chine continentale et déclencherait une importante récession économique mondiale. Compte tenu de l'interdépendance de l'économie chinoise avec le reste du monde, lancer une attaque serait économiquement suicidaire pour la Chine continentale dans le présent et l'avenir prévisible. Une approche plus efficace et stratégique consisterait plutôt à poursuivre les efforts de subversion de la société taïwanaise. Cela peut être observé par la présence de nombreuses entreprises chinoises à Taïwan aujourd'hui. Par exemple, en se promenant dans les rues de Taipei, on peut trouver des magasins de téléphones portables qui vendent non seulement des téléphones portables de Chine continentale, mais qui appartiennent également à des entreprises de téléphonie cellulaire de Chine continentale comme Xiaomi, qui semble avoir une forte présence. En outre, il existe diverses organisations économiques et sociales ayant des liens avec la Chine continentale et Taïwan, comme l'ont indiqué les personnes que j'ai interrogées et observées.

Il est donc probable que l'objectif premier de ces opérations soit d'exercer une influence progressive et de prendre finalement le contrôle de Taïwan, selon l'analogie de la grenouille dans une marmite qui atteint lentement le point d'ébullition.

Cela signifie-t-il qu'il y a à Taïwan un pourcentage significatif de personnes qui ne résisteront pas si quelque chose devait se produire ? Qu'il s'agisse d'une invasion militaire ou d'un simple changement politique orchestré par la Chine ?

Il est en effet difficile de déterminer la situation exacte. Dans l'article que j'ai écrit, j'ai fait référence à l'idée proposée par un journaliste américain qui parle couramment le chinois et qui a des amis chinois proches au sein de la communauté. Il a suggéré le concept d'un tiers, d'un tiers et d'un tiers. Bien qu'il s'agisse d'une notion intrigante, il est difficile de la vérifier, car les sondages réalisés à Taïwan n'entrent pas dans ce niveau de détail. Les sondages posent généralement une question générale sur la volonté d'accepter la domination de la Chine continentale, et le pourcentage de ceux qui y sont favorables est relativement faible.

Un autre problème lié à ce type de sondage est qu'il manque de précision en ce qui concerne les circonstances spécifiques en question. Il se contente de demander aux individus s'ils seraient actuellement favorables à la domination de la Chine continentale sur Taïwan. Environ 8 % des personnes interrogées peuvent répondre par oui ou par non, mais cela ne tient pas compte d'éventuels changements dans l'administration américaine, de l'évolution de la politique américaine ou des pressions politiques, économiques et militaires supplémentaires auxquelles Taïwan pourrait être confronté. À mesure que ces facteurs entrent en jeu, il devient évident que Taïwan a le choix : se battre de manière indépendante ou capituler.

Les spéculations éclairées auxquelles j'ai fait référence dans l'article suggèrent que les milieux d'affaires et les dirigeants communautaires, plus que d'autres, pourraient être enclins à exhorter le gouvernement à rechercher une certaine forme d'accommodement, voire à se rendre ouvertement. Dans un premier temps, un tel accommodement impliquerait probablement de laisser le drapeau en place, d'établir un bureau de sécurité nationale pour assurer la liaison avec la police et de nommer une autorité de liaison avec le continent dont le gouvernement devrait tenir compte dans son propre intérêt. Cette approche est conforme aux exemples historiques de l'histoire communiste chinoise, où des mesures graduelles sont prises pour effectuer des changements radicaux sans recourir à la violence. Sur une période de 5 à 10 ans, ces changements modifient progressivement le contenu tout en laissant intacts la plupart des systèmes et structures existants, jusqu'à ce que les drapeaux soient changés et que l'armée soit supprimée ou absorbée par l'Armée populaire de libération.

Que peut donc faire Taïwan face à cette menace, si elle veut riposter ?

L'un des aspects intéressants de cette question est que les Chinois et les Américains se regardent les uns les autres et pensent que ce n'est qu'une question de temps. Pour que nous ne nous fassions pas exploser les uns les autres, il faut attendre et voir ce qui se passe.

Mais Taiwan a-t-il le luxe d'attendre ?

Pas nécessairement. L'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés est la difficulté croissante de comprendre les décisions politiques en Chine, en particulier sous la direction de Xi Jinping. Au début des années 1990, à l'époque où j'étais un jeune diplomate en Chine, il n'était pas rare de voir un jeune employé du Comité central engager des conversations avec des journalistes étrangers dans des lieux tels que le restaurant Big German avec la brasserie. Toutefois, de telles interactions ne sont plus observées aujourd'hui. Il est interdit de parler aux journalistes étrangers, ce qui marque un changement important par rapport à l'atmosphère plus ouverte des années 1990. Les rencontres avec des étrangers à divers titres, y compris des diplomates et des hommes d'affaires, sont également devenues plus restreintes. Par exemple, en tant que responsable de la sécurité pour une entreprise américaine, j'avais l'habitude de rencontrer régulièrement la police jusqu'à ce que, brusquement, en 2015, tout contact soit rompu. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des restrictions croissantes imposées aux relations avec les étrangers, car toute divulgation d'informations susceptibles d'être considérées comme des secrets d'État devient de plus en plus fréquente.

Le principal problème consiste à déchiffrer le calendrier et les intentions de Xi Jinping. Il est difficile de discerner l'agenda spécifique qu'il peut avoir et comment il s'aligne sur les calendriers d'autres entités, telles que le Politburo ou la direction collective. Le calendrier a évolué pour devenir plus secret et exclusif à l'influence de Xi Jinping, ce qui le rend encore plus incertain et sujet à changement.

Quelles leçons en tirer ?

En apparence, on peut observer certains éléments de l'influence chinoise dans les villes américaines, comme la présence du China Daily, le journal officiel en langue anglaise, disponible dans les kiosques à journaux. Malheureusement, cet accès à des médias diversifiés n'est pas réciproque en Chine. À première vue, il peut sembler que la Chine gagne en termes d'influence. Cependant, en comparant l'influence chinoise et russe, je constate une distinction notable. Pendant l'ère soviétique, les Russes ont excellé dans l'exploitation des divisions au sein de la société américaine. Cette tendance s'est poursuivie même après les 15 premières années difficiles qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Poutine, car ils ont capitalisé sur les différences sociétales au lieu de se concentrer sur les divisions résultant de la guerre du Viêt Nam et des problèmes de l'administration Nixon. Ils ont habilement ciblé les tensions raciales, les politiques d'extrême droite et la suprématie de la race blanche, entre autres facteurs, avec beaucoup de succès.

En revanche, les Chinois ont été plutôt maladroits dans leurs tentatives. Leurs efforts pour apporter un soutien financier aux campagnes politiques ont été exposés et ils ont déployé des agents comme Christine Fung Fong, qui opérait sous la direction d'un agent du ministère de la sécurité de l'État du consulat chinois de San Francisco. Ses activités consistaient à nouer des relations avec des membres du parti démocrate jusqu'à ce que ses véritables intentions soient découvertes. Lorsque le FBI a contacté les personnes avec lesquelles elle était en relation, celles-ci ont été choquées et ont pris leurs distances. En outre, la Chine a établi des postes de police dans divers endroits du monde, notamment à New York et à Los Angeles, dans le but d'exercer des pressions. Cependant, leur approche manque de persuasion amicale et se résume à exiger la conformité, à menacer d'arrêter les proches et de les placer dans des camps de détention. De telles tactiques sont hautement contre-productives. Après tout, il est plus sage d'attraper des mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Leurs actions semblent presque s'auto-saboter, et il est essentiel que nous tirions parti de cette vulnérabilité. Nous devons continuer à dénoncer leurs activités tout en veillant à ne pas nous tirer une balle dans le pied en succombant aux pressions visant à persécuter les personnes d'origine chinoise. Cette nation s'enorgueillit d'être une terre de liberté et une société d'immigration. Nous devrions nous attacher à mettre en lumière les aspects positifs de notre propre société, en démontrant à nos adversaires que nous sommes sincères et inébranlables.