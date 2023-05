Sur les sites de rencontre, le langage psychanalytique prend le dessus

L'application de rencontre Tinder.

Atlantico : A quel point le langage psychanalytique s’est-il engouffré dans le monde des applications de rencontre ?

Alain Héril : L’utilisation du langage psychanalytique est présente dans le monde des applications de rencontre comme caution. Il reste d’une utilisation de surface car bien souvent les concepts psychanalytiques sont utilisés à mauvais escient ou en dehors de leurs définitions premières. Par exemple, des termes comme hystérie, bipolarité ou perversion narcissique sont mis à toutes les sauces.

Comment expliquer le développement du langage psychologique et psychanalytique, et la discussion ouverte des pratiques de thérapie dans un contexte de discussion romantique ?

L’exposition narcissique n’a pas de limite ! L’idée d’ utiliser sa vulnérabilité et le dévoilement de ce qu’il se passe en thérapie semble efficace, beaucoup s’y engouffrent. Le désarroi, l’état dépressif et les blessures de l’enfance deviennent des outils de drague. Également le discours psychologique sert d’analyse définitive des comportements avec des jugements à l’emporte-pièce.

Le vocabulaire thérapeutique permet-il aux utilisateurs de se distinguer les uns des autres ?

C’est le but recherché, comme une manière d’exposer ses souffrances psychiques et d’en faire une singularité. C’est aussi une manière d’avoir un semblant de pouvoir en utilisant un vocabulaire à caractère scientifique mais qui, bien souvent, est dénué totalement de fondements.

Cela en dit-il davantage sur l’importance de prendre soin de sa santé mentale aujourd’hui dans certaines sphères ?

Il est toujours important de prendre soin de sa santé mentale ! Mais cela nécessite un vrai travail thérapeutique de fond et une vigilance de tous les instants sur ses mouvements intérieurs, intimes. Nos espaces personnels, nos failles, nos démons, nos traumatismes n’appartiennent qu’à nous. La vulnérabilité qui se rencontre en thérapie ne doit pas être une arme ou un moyen pour satisfaire son emprise sur la relation à l’autre. Sinon on entre dans un jeu manipulatoire tout à fait contreproductif par rapport aux objectifs d’une véritable thérapie.

Cela a-t-il une valeur sociale ?

Pas vraiment ! L’utilisation erronée bien souvent du discours psychanalytique n’est qu’une poudre aux yeux qui dessert le lien social. La thérapie aide à se responsabiliser vis-à-vis de soi-même et des autres. Cela oblige à découvrir une attention portée à l’autre à partir de ce qui s’est éclairé en soi sur son propre chemin de vie.

Quels sont les intérêts et les risques de cette tendance ?

Les intérêts, à mon avis, vont dans le sens d’une vulgarisation de l’analyse psychologique pour peu que celle-ci soit étayée par un véritable savoir. Les risques sont plus nombreux, me semble-t-il, car chacune et chacun cherche à jouer au psy sans en avoir les compétences. La psychanalyse nous apprend que l’on peut faire du tort à l’autre avec les mots. Utiliser ce vocabulaire dans un cadre inadéquat ne peut que renforcer la possibilité de blesser quelqu’un à partir d’un discours qui est vidé de sa signification et qui ne donne de pouvoir qu’à celui qui l’utilise ! C’est comme si vous donniez des conseils de plomberie à vos amis après avoir vu un tutoriel de 3 minutes sur le net. Il est quasiment sur que la tuyauterie aura des fuites et des dysfonctionnements assez rapidement !