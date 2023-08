Super Lune bleue : une super Lune, vraiment ?

Une super Lune est visible derrière un avion de ligne à Rio de Janeiro, au Brésil, le 1er août 2023.

Atlantico : Les astronomes amateurs ont eu des raisons de se réjouir cette semaine, une véritable superbe Lune bleue a pu être aperçue dans le ciel. En quoi consiste ce phénomène ? Comment l’expliquer et qu’est-ce que l’on peut observer en contemplant une super lune bleue ?

Olivier Sanguy : Je ne suis pas certain que les astronomes amateurs, j’en suis un au passage, soient si enthousiastes en ce qui concerne la super Lune, bleue ou pas d’ailleurs. Bien évidemment, c’est toujours une bonne idée de regarder le ciel nocturne, qu’il y ait une pleine Lune ou non. Mais la notion de super Lune, forgée au départ par un astrologue et non un astronome, induit assez souvent une déception. Les néophytes s’attendent à un spectacle céleste hors du commun… et au final, ce qu’ils vont observer, c’est une pleine Lune, ni plus ni moins. Le concept de super Lune sert à qualifier une pleine Lune qui se produit alors que notre satellite naturel est en phase de pleine Lune au plus près de la Terre.



Cette super Lune est-elle véritablement bleue ? Quelle est l’origine de son appellation Lune "bleue" ? Et quelles sont les spécificités d’une super Lune bleue par rapport à une pleine lune par exemple ?



Le bleu en question n’a rien à voir avec la couleur. Une Lune bleue est une deuxième pleine Lune qui se produit dans un mois donné. Le terme vient d’une appellation anglaise, Blue Moon, dont l’origine exacte fait débat. Une seconde pleine Lune dans un même mois peut se produire puisqu’il y a 29 jours entre deux pleines Lunes. Pour août 2023 en l’occurrence, il y a eu une pleine Lune le 1er août et il y en a une autre le 31. La super Lune Bleue, est tout simplement une super Lune qui se trouve être la deuxième pleine Lune du mois.



Les super Lunes bleues sont-elles un phénomène rare à observer ? Ce phénomène se déroule-t-il tous les ans ou est-il observable de manière plus espacée dans le temps ? La NASA a-t-elle annoncé la date de la prochaine super Lune bleue observable ?



Non, ce ne sont pas des phénomènes rares. Fred Espenak, un scientifique qui a travaillé pour la NASA sur ces sujets et qui fait toujours autorité, recense par exemple 4 super Lunes en 2023 : 3 juillet, 1er août, 31 août et 29 septembre. Fred Espenak a développé une approche scientifique du concept de super Lune au départ issu de l’astrologie. Tout d’abord, n’oublions pas que la distance Terre-Lune varie d’environ 357.000 km au plus près (périgée) à 406.000 km au plus loin (apogée). De plus, ces deux valeurs fluctuent un peu dans le temps. Le calcul de Fred Espenak se base bien sûr sur la distance de la Lune par rapport à la Terre au moment de la pleine Lune afin de le noter de 0 à 1 fonction du rapprochement. 0 indique une pleine Lune à l’apogée, loin de la Terre, et 1 une pleine Lune au plus près en fonction du périgée sur une période donnée. Fred Espenak estime que l’adjectif super Lune commence à 0,9 sur son échelle de 0 à 1. Pour information, la super Lune du 31 août est à 0,997, le meilleur chiffre pour 2023. Les prochaines super Lunes Bleues se dérouleront les 31 janvier 2037 et 31 mars 2037. Après, je crois qu'il faut attendre 2050.



Des jumelles, un télescope ou un objectif spécial sont-ils nécessaires pour bénéficier au mieux du spectacle et de la vue d’une Lune bleue ou d’une super Lune bleue ?

Je serai tenté de vous dire qu’étant donné qu’il n’y a rien à voir de plus qu’une pleine Lune ordinaire, ne prévoyez rien… Lors d’une super Lune, la taille angulaire de celle-ci est au plus 14% plus grande qu’une pleine Lune au plus loin. L’œil humain ne peut absolument pas voir la différence sur la voûte céleste, d’autant plus que la comparaison se fait au mieux avec le souvenir d’une pleine Lune 29 jours avant ! Certaines personnes affirment de bonne foi constater que la super Lune est plus grosse, mais elles sont en fait influencées par le buzz autour du soi-disant événement. De plus, la Lune paraît par effet de perspective plus grosse lorsqu’elle est proche de l’horizon qui fournit un repère. Il en est de même pour le fait qu’une super Lune peut être 30% plus brillante, mais attention, à nouveau, l’œil est incapable de mesurer réellement la différence.

Si on souhaite s’amuser scientifiquement, on peut en revanche photographier plusieurs pleines Lunes avec un zoom ou un télescope en faisant bien attention à employer strictement les mêmes réglages à chaque fois. Ensuite, en comparant les photos obtenues, on verra que notre voisine céleste est par moment un peu plus grande.