Un jeune met un masque pour se protéger lors de la pandémie de Covid-19 avant d'entrer à l'école.

Membre du conseil de laboratoire du CERMES3. Membre du Haut Conseil de la Santé Publique ( HCSP ), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé. Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.

Atlantico : Aux Etats-Unis, le nombre de suicides de jeunes âgés de 12 à 18 ans aurait explosé à la fin des confinements décidés lors de la crise du Covid, selon une étude du National Bureau of Economic Research, "In-Person Schooling and Youth Suicide: Evidence from School Calendars and Pandemic School Closures". Comment expliquer ce phénomène ?

Xavier Briffault : Le rapport (« working paper ») développe une hypothèse selon laquelle l’école serait suicidogène. Il s’appuie sur l’occurrence des confinements et de la pandémie pour observer davantage de suicides pendant la période scolaire. Le rapport mentionne également la présence d’armes dans les écoles et le danger des tueries de masse. C’est un contexte purement américain. Et il faut voir qui récupère ce fait assez marginal : ce sont des gens qui sont pour la suppression de l’école.

Que peut-on en dire pour la France ?

En France, plusieurs études ont été publiées, dont l’étude Cosam. Il est observé que le syndrome de stress post-traumatique a été engendré par les confinements chez les jeunes, et c’est nouveau. En général, on parle de ce traumatisme quand les personnes font face à un risque mortel, soit pour eux, soit pour autrui.

Or là, les résultats sont hallucinants : en temps normal, cela concerne 4% de la population, mais les auteurs de l’étude observent que pendant le premier confinement, le stress aigu était à une prévalence de 20% chez les jeunes, constant après un mois et montait à 30% après quinze mois. L’anxiété a été majorée pendant le premier confinement, et il y a eu une diminution par la suite. Les symptômes sont envahissants : réminiscences, flashs, cauchemars, états de détresse intenses, altération grave de l’humeur (anxiété, dépression).

À Lire Aussi

Derrière le meurtre barbare de Lola, l’état psychiatrique alarmant d’une part grandissante de la population

Le lien social est très protecteur, et l’école est évidemment un facteur de lien social. L’absence d’éducation et d’école est un facteur de dégradation sociale. Les enfants, avant le retour à l’école, étaient enfermés chez eux. Comment penser que cela leur a été bénéfique...

Est-ce la faute des décisions prises pendant la crise sanitaire ou est-ce un simple retour au niveau d’avant-Covid ?

Il y a eu deux parties que l’on peut découper dans la crise sanitaire. Dans un premier temps, il y a une espère de resserrement des liens sociaux, qui permet de protéger. Le confinement avait généré une sidération, une suspension émotionnelle. Tout le monde supposait que cela n’allait pas durer longtemps, or cela ne s’est pas arrêté. On passe alors à un état de stress chronique, avec suppression de tous les soutiens sociaux (l'école, l'université, les loisirs, les amis).

Cela a eu des conséquences très graves chez les jeunes. Les facteurs liés au confinement sont autant traumatogènes que le Covid lui-même. Chez les jeunes victimes de stress post-traumatique, 50% déclarent que la fermeture des écoles et des universités est un traumatisme pour eux. Les nouvelles sur l’épidémie venant des médias étaient traumatogènes pour 45% des jeunes. L’idée même du confinement est considérée comme traumatogène pour 80% de ceux qui ont connu des symptômes de stress post-traumatique.

Wathelet, Marielle, Thomas Fovet, Améliane Jousset, Stéphane Duhem, Enguerrand Habran, Mathilde Horn, Christophe Debien, Charles Edouard Notredame, Thierry Baubet, Guillaume Vaiva, and Fabien D’Hondt. 2021. “Prevalence of and Factors Associated with Post-Traumatic Stress Disorder among French University Students 1 Month after the COVID-19 Lockdown.” Translational Psychiatry 11(1).

À Lire Aussi

La solitude est aussi mauvaise pour la santé que 15 cigarettes par jour (mais 50% des Parisiens vivent seuls…)

Wathelet, Marielle, Mathilde Horn, Coralie Creupelandt, Thomas Fovet, Thierry Baubet, Enguerrand Habran, Niels Martignène, Guillaume Vaiva, and Fabien D’Hondt. 2022. “Mental Health Symptoms of University Students 15 Months After the Onset of the COVID-19 Pandemic in France.” JAMA Network Open 5(12):e2249342

Trois ans après le début de la crise sanitaire, les suicides sont-ils toujours aussi élevés ?

Cela continue d’augmenter et c’est essentiellement lié à cette crise sanitaire. Dans un article d’Arnaud Pagnol intitulé « Quelle dette morale pour une jeunesse confinée ? L’avenir en danger », il est rappelé l’historique de cette évolution. Dès le début de la crise sanitaire, tous les spécialistes de la santé mentale ont annoncé que cela aurait des conséquences graves en matière de santé mentale. La mise en place de « Mon psy » a été un échec par exemple. 62% des jeunes entre 18 et 24 ans ont eu des pensées suicidaires en 2022. Et surtout, il y a eu un certain silence autour de ce phénomène.

Les élites politiques ont-elles pris la mesure du phénomène ?

Non. Comme le dit Arnaud Pagnol, la jeunesse a été sacrifiée pour des motifs absurdes car cela n’a même pas été efficace. Il s’agissait davantage de protéger les personnes à risque. Comme dans toutes les guerres, ce sont les jeunes qui meurent, donc il y a eu à peu près la même logique ici.

L’impact sur la santé mentale n’est même pas considéré de manière générale. Or la psychiatrie est le premier ou le deuxième poste des dépenses de l’Assurance maladie en France.

À Lire Aussi

Le nombre des adolescents atteints de troubles mentaux ou qui se suicident explose