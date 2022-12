QUELQUES RÉSERVES

Le ton est un brin condescendant surtout vis-à-vis des rares provinciaux qui s’obstinent en province, les territoires du Nord ou l’Est. Avec un peu de pitié pour ces modèles familiaux désuets en survie ; un zeste de charité clairsemée pour ne pas désespérer la Villa Montmorency ; de la curiosité : après tout, il faut de tout pour faire un monde, même celui des grandes affaires.

Au passage, on oublie un peu vite que ces grosses fortunes n’ont pas que des défauts. Quand les soutiens publics ne suffisent plus, pour acheter les titres de la presse, garantir la pluralité de leurs opinions, les renflouer et entretenir le train de vie d’intellectuelles nettement plus éclairées que ces vies patronales à sens unique, aussi opulentes que fatigantes et même monotones. Maintenir des centaines de milliers de salaires à chaque fin de mois pour ceux qui en ont besoin exige, en effet, un peu de routine et de continuité.