Souffrez-vous de misophonie ? Pour une majorité ce ne sont que des bruits agaçants, chez certains ils sont véritablement insupportables

Certaines personnes sont touchées par la misophonie.

Atlantico : Le terme misophonie est un terme apparu dans les années 2000 et qui est encore plutôt méconnu. Comment définir ce problème auditif que certaines personnes peuvent rencontrer ?

Dr Alain Londero : Le terme a été inventé par un neurophysiologiste américain, Pawel Jastreboff. Il a inventé les premières tentatives de traitement d’acouphène et d'hypersensibilité au bruit en utilisant des sons. Il s'est aperçu que dans une certaine catégorie de patients, l'intolérance au bruit était particulière. C'est-à-dire que c'est une intolérance dite cognitive, ce qui qui signifie que les bruits ne sont pas douloureux et l'intolérance au bruit n'est pas due à un phénomène de problèmes auditifs. Mais les bruits sont gênants par leur caractère énervant, fatiguant. Cela peut rendre colérique et ces bruits peuvent être inconfortables.

L'exemple que je donne toujours à mes patients pour leur expliquer ces maux, c'est ce qu'on ressent généralement quand on est assis au restaurant et que quelqu'un qui est à côté de nous mange sa soupe en faisant du bruit, bien que nous souhaiterions profiter du repas. Finalement ce bruit à chaque boucher va engendrer toute une kyrielle de pensées négatives telle que « il ne sait pas se comporter », « il m'énerve », « j'aimerais bien qu'il s'en aille », « pourquoi diable est-ce que je suis venu dans ce restaurant ? », etc…

Peut-on évaluer le nombre de personnes qui subissent ce trouble et à quel point cela peut s’avérer gênant pour celles-ci ?

Souvent en médecine, la vie n'est pas blanche ou noire. C'est à dire que les gens ne sont pas tous malades ou non. Il y a une sorte de continuum. Tout le monde va légèrement être importuné par le bruit de quelqu'un qui va tapoter sur son clavier mais finalement ça ne prend pas un espace considérable dans notre vie.

Cela peut aller jusqu'à des gens qui ne peuvent travailler sans être dans le silence complet parce que dès qu’il y a le moindre bruit autour d'eux, cela va distraire leur attention, les énerver. D’autres personnes vont développer des intolérances majeures, en particulier aux bruit émis par leur famille -souvent cela commence comme ça- ils ne peuvent plus manger avec leur famille, ne peuvent plus travailler dans un bureau parce que le bruit des doigts sur le clavier va les rendre inconfortable et ça perturbe beaucoup leur qualité de vie.

Finalement tout dépend de là où nous mettons le curseur. Si on ne considère que les gens qui sont très invalidés, cela va représenter 1% de la population. Mais, si on considère les gens qui sont importunés de temps en temps, mais finalement de façon peu gênante, cela doit tourner autour des 10% de la population générale.

On observe qu’il y a des questionnaires qui sont standardisés et qui permettent d'évaluer la présence ou non d'une misophonie.

De ce qu’on en connaît pour le moment y a-t-il des moyens (thérapies, médicaments, etc) pour se soigner ou tout du moins réduire la gêne dans la vie de tous les jours ?

Il y a beaucoup de débats pour savoir si c’est une maladie de l'audition ou si c'est plutôt une maladie qui serait marquée par un symptôme anxieux. La misophonie n'est pas une phobie au sens vrai du terme, mais c'est un désordre du traitement de l'information auditive dans le cerveau, donc plutôt sur le versant auditif. On va apprendre à détester les bruits de bouche fait par sa mère, son père ou par les bruits de son voisin du dessus et ça peut conduire parfois à des situations d’agressivité qui ne sont pas anodines. Il y a quelques histoires malheureuses et tragiques de gens qui ont été agressés parce qu'ils faisaient du bruit et cela s'est fini devant les tribunaux.

Il y a différents médicaments qui peuvent rendre service et qui peuvent être utilisés en particulier dans des contextes anxieux -à utiliser avec parcimonie car ce ne sont pas des médicaments contre la misophonie.

Et surtout, ce qui ne fonctionne pas trop mal, ce sont les psychothérapies cognitives et comportementales qui permettent d'aider le patient à affronter la situation d'intolérance. Grâce à des outils de relaxation, d'anticipation ou d'analyse des situations, cela va aider le patient à être moins intrusif et à pouvoir progressivement se resocialiser.