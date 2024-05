Souffrez-vous de jetlag social ?

Cela crée un décalage similaire à celui observé lors de voyages à travers plusieurs fuseaux horaires, ce qui entraîne souvent un réveil plus tardif que d'habitude.

Atlantico : Dans une étude publiée en mai 2023 dans la revue Nature Reviews, le biologiste Till Roenneberg s’est penché sur le concept de « jetlag social ». Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?

Marc Rey : Le jetlag social se réfère au décalage des horaires de sommeil dû à des obligations sociales. Généralement, ce décalage se manifeste par un coucher plus tardif le week-end, souvent en raison d'activités sociales telles que les soirées ou les sorties. Au lieu de se coucher à 22h30 comme d'habitude, on peut se retrouver à se coucher à 3-4 heures du matin. Cela crée un décalage similaire à celui observé lors de voyages à travers plusieurs fuseaux horaires, ce qui entraîne souvent un réveil plus tardif que d'habitude.

Quels sont les effets du jetlag social sur la santé ? Comment peut-on savoir si nous en sommes affectés ?

Lorsque nous sommes fatigués et en déficit de sommeil, nous avons tendance à vouloir récupérer pendant le week-end. Cependant, au lieu de prolonger notre sommeil, nous avons tendance à le décaler. Par conséquent, nous pouvons nous retrouver à dormir pendant une grande partie de la journée ou de la matinée.

Si vous avez dormi jusqu'à 14 heures le dimanche matin, il sera difficile de vous endormir à 22h30 le dimanche soir. Le problème réside dans le fait que notre rythme veille-sommeil est lié à d'autres rythmes biologiques. Lorsque nous subissons un décalage horaire classique, comme lors d'un voyage aux États-Unis, nos habitudes de sommeil, de faim et même notre rythme de température corporelle ne correspondent plus à l'heure locale. Il faut généralement environ une semaine pour que notre rythme veille-sommeil se réajuste, mais cela peut prendre jusqu'à trois semaines pour d'autres rythmes biologiques, comme la sécrétion de cortisol le matin. Pendant cette période de décalage, nous pouvons nous sentir mal à l'aise car nos rythmes biologiques ne sont pas synchronisés avec nos habitudes habituelles. Le cortisol, par exemple, est une hormone qui nous donne de l'énergie et nous aide à être alerte. En modifiant notre rythme veille-sommeil, nous perturbons également d'autres processus biologiques.

Dans quelle mesure la proportion d’individus affectés par le jetlag social a-t-elle évolué au cours des dernières années ?

Nous observons une nette augmentation de cette problématique, en particulier chez les jeunes adultes, qui sont plus enclins à sortir en soirée. Les contraintes familiales jouent également un rôle important. À l’inverse, il est plus difficile de sortir le soir lorsque l'on a des enfants. De plus, le lieu d’habitation joue fortement. En effet, le risque de jetlag social est beaucoup moins important à Rodez qu'à Paris car à 9h du soir à Rodez, il est plus difficile de trouver un restaurant ouvert.

Comment trouver le bon équilibre entre vie sociale et santé ? Existe-t-il des bons réflexes à adopter ?

La solution est relativement simple : établir un horaire de sommeil régulier. En notant vos heures de coucher et de lever pendant les vacances et pendant les jours de travail, vous pourrez déterminer si vous manquez de sommeil en semaine et si vous avez tendance à vous coucher tard ou tôt le matin. Pour éviter la fatigue excessive en semaine, il est important de se fixer des limites et de ne pas rentrer trop tard. Il est également bénéfique d'avoir des amis partageant des habitudes similaires.

Au-delà de cela, la société pourrait également jouer un rôle en favorisant des comportements collectifs plus adaptés. Par exemple, aller en boîte de nuit à 22 heures est devenu peu courant de nos jours ; minuit semble être l'heure privilégiée. Cela montre comment les normes sociales peuvent encourager le décalage des horaires.