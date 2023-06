SOS démocraties bâillonnées ? Ce complexe industriel de la censure qui se met discrètement en place dans les pays occidentaux

Michael Shellenberger parle de "complexe industriel de la censure".

Michael Shellenberger est un militant écologiste américain. Fondateur de l'association Environmental Progress et du think tank Breakthrough Institute, il se réclame de l'écomodernisme dont il est l'un des signataires du manifeste.

Cela est la retranscription du "thread" de Michael Shellenberger.

Il est terrifiant de voir les gouvernements réprimer la liberté d'expression, mais c'est aussi la preuve qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Russell Brand, Matt Taibbi et moi-même avons lancé notre campagne visant à démanteler le complexe industriel de la censure. Prenons l'exemple de la guerre contre la théorie des fuites de laboratoire sur l'origine du Covid.

Elle a commencé par une campagne de mensonges visant à salir les scientifiques et les journalistes honnêtes en les qualifiant de "théoriciens du complot" et de "racistes" pour avoir souligné que le virus semblait avoir été fabriqué. Il a toujours été aussi raciste, sinon plus, de prétendre que le virus provenait des Chinois qui mangeaient des chauves-souris ou des pangolins sur les marchés clandestins.

Pourtant, les journalistes du New York Times et d'autres publications ont repris l'insulte des scientifiques du gouvernement et ont demandé la censure.

Ainsi, au moment où Facebook a cédé à la pression des propagandistes et des menteurs du gouvernement et a censuré le NY Post (et bien d'autres) pour avoir simplement évoqué la possibilité d'une fuite de laboratoire, la "campagne de désinformation" du gouvernement américain était déjà bien entamée.

Les fonctionnaires commencent par promouvoir un gros mensonge - par exemple, Covid ne pouvait pas provenir d'un laboratoire, l'ordinateur portable de Hunter Biden était de la "désinformation russe", Trump était de connivence avec les Russes, etc.

Le complexe industriel de la censure fait donc partie d'une vaste opération gouvernementale de propagande ("désinformation") et de dissimulation.

Maintenant que les preuves sont largement en faveur d'une fuite de laboratoire, les représentants du gouvernement américain affirment que "nous ne connaîtrons peut-être jamais" l'origine du covid.

La censure des médias sociaux est la manifestation la plus visible d'une opération plus large de désinformation et de dissimulation.

Les ONG financées par le gouvernement qui demandent une plus grande censure des médias sociaux sont l'étape finale du dernier gros mensonge mis en avant par les responsables gouvernementaux.

C'est pourquoi, en plus d'être scandalisés par chaque demande de censure des médias sociaux, nous devrions également la considérer comme une occasion de découvrir et d'exposer un gros mensonge.

La clé est de se méfier de toutes les raisons invoquées pour justifier la censure. Dans de nombreux cas, si ce n'est dans la plupart, il y a une raison cachée.

Lorsque les autorités demandent à Facebook de censurer la théorie de la fuite de laboratoire, nous devrions nous demander si ce n'est pas parce qu'elles, ou leurs alliés, ont contribué à une fuite de laboratoire.

Lorsqu'ils demandent à YouTube de censurer les "discours de haine", nous devrions nous demander si ce n'est pas parce qu'ils diffusent des discours de haine politique.

Pensez-y. Il n'y a AUCUNE preuve d'une augmentation mesurable des discours de haine dans les endroits où ils l'exigent.

Il est clair que les élites qui dirigent le complexe industriel de la censure exigent la censure des personnes qu'elles détestent. Nous avons surpris de nombreux médias en train de mentir sur une prétendue augmentation de l'antisémitisme. Nous avons découvert qu'ils qualifiaient d'"antisémites" les critiques formulées à l'encontre de George Soros, ce qui est contraire à l'éthique et insultant.

Les fonds de l'Open Society Foundations de Soros @ISDglobal l'organisation de défense de la censure qui a produit le rapport mensonger faisant état d'une augmentation de l'antisémitisme.

En résumé, le complexe industriel de la censure, financé et créé par le gouvernement, est également une opération de propagande ("désinformation") et de dissimulation du gouvernement qui utilise des validateurs ostensiblement indépendants tels que @ISDglobal pour répandre la désinformation et exiger la censure.

Donc, oui, c'est complexe. Et c'est complexe parce qu'ils veulent rendre difficile pour les gens ordinaires de suivre ce qu'ils font. Mais mes collègues et moi-même, y compris @mtaibbibet ses collègues de Racket, avons créé un site web qui donne des noms.