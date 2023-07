Le président de la République, Emmanuel Macron, Photo AFP

Robert Semonsen est journaliste politique pour The European Conservative. Son travail a été présenté dans divers médias anglophones en Europe et dans les Amériques. Il a une formation en sciences biologiques et médicales. Son identifiant Twitter est @Robert_Semonsen.

Alors que la France est encore sous le choc des émeutes raciales du mois dernier, dont les retombées ont été si graves qu'elles ont été comparées à la Révolution de 1789, un nouveau sondage a mis en évidence une profonde méfiance à l'égard de l'establishment politique dans de larges secteurs de la société, révélant qu'une majorité écrasante ne fait pas confiance au président Macron pour assurer leur sécurité.

L'enquête d'opinion, réalisée par l'institut CSA, un cabinet d'études français, pour le compte du média CNEWS, a montré que, malgré la promesse de M. Macron de rétablir l'ordre après les six nuits d'émeutes qui ont embrasé plus de 220 villes à travers le pays et causé plus d'un milliard d'euros de dégâts, 70 % des citoyens ne font pas confiance à l'exécutif pour rétablir, maintenir et préserver l'ordre public.

Il y a quelques jours, alors qu'il s'exprimait à la télévision française lors d'un déplacement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, M. Macron a tenté - comme il l'a fait à maintes reprises par le passé - d'adopter un ton que certains pourraient qualifier de droitier, insistant sur le fait que le pays avait besoin de revenir à l'autorité à tous les niveaux. "La première leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre", a déclaré le président français aux journalistes de TF1 et de France Télévisions.

La méfiance à l'égard de la capacité du président français à maintenir l'ordre public est assez élevée dans toutes les cohortes d'âge de l'enquête, 78 % des 35-49 ans et 76 % des 25-34 ans ne lui faisant pas confiance. Parmi les 50-64 ans et les 65 ans et plus, 63 % et 62 %, respectivement, ont également déclaré ne pas lui faire confiance. Par ailleurs, les niveaux de méfiance sont les plus bas chez les 18-24 ans, avec 59 %.

De même, les expressions de défiance à l'égard de l'exécutif français sont fréquentes tant à droite qu'à gauche de l'échiquier politique, 81 % des sympathisants du parti de gauche La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ayant répondu "non" à la question "Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour mener à bien ses missions ? "Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public ?"

Parallèlement, 93 % et 92 % des électeurs de la Reconquête d'Éric Zemmour et du Rassemblement national de Mme Le Pen répondent de la même manière à la question.

Depuis que Macron a pris ses fonctions en 2017, sa présidence a été ponctuée d'épisodes de troubles graves et de désordre - parfois quelques jours, d'autres fois des semaines, voire des mois. Par exemple, à la fin de l'automne 2018, à la suite de l'annonce d'une taxe sur les carburants largement considérée comme injuste et affectant de manière disproportionnée les classes populaires, les manifestations des Gilets Jaunes ont commencé et ont duré plusieurs mois, se terminant bien après 2019.

Puis, au début de cette année, après que la réforme controversée des retraites a été adoptée par le pouvoir exécutif, une décision largement considérée comme antidémocratique, une série de manifestations de masse s'en est suivie et la France s'est de nouveau embrasée.

À la fin du mois dernier, avec la mort prématurée de Nahel M., tué par un policier lors d'un contrôle routier qui a mal tourné, la France a connu sa dernière flambée d'insécurité : des émeutes, comme on n'en avait pas vu depuis des décennies, ont éclaté et ont embrasé des villes et des villages dans toute la France. Le président Macron devant rester au pouvoir jusqu'en 2027, seul l'avenir nous dira quels tests de sécurité attendent l'État français.

Article initialement publié dans les colonnes de The European Conservative.