Force Européenne

Sommet européen : l’Union fait-elle toujours la force (et sur quoi…) ?

L’Union européenne aime rappeler qu’elle pèse 485 millions de citoyens et qu’unie, elle peut rivaliser avec les grandes puissances. Mais à l’heure des empires déterminés et des États stratèges comme Israël, Taïwan ou le Japon, le poids ne suffit plus. Il faut aussi une colonne vertébrale. Face à l’enlisement des conflits, à l’émergence de blocs autoritaires et à la remise en cause du droit international, l’UE se heurte à ses propres limites : divisions internes, rigidités institutionnelles, autoritarisme croissant de Bruxelles. Faut-il y voir une crise de gouvernance ou le prix d’un pluralisme assumé ? L’enjeu n’est pas d’imposer une unité factice, mais de réconcilier diversité politique et puissance stratégique. Car sans volonté partagée, l’Europe risque de rester à la marge d’un monde qui ne l’attend plus.