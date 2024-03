"Sommes-nous prêts pour la guerre ? L’illusion de la puissance française" de Jean-Dominique Merchet : dangereusement d'actualité

Que nous l'acceptions ou pas, Merchet souligne qu'une défense purement nationale n'est plus à l'ordre du jour ; héritée du passé, cette notion doit être révisée écrit-il. Mais par quoi la remplacer pour nous tirer d'un mauvais pas le jour où un adversaire décidé -lisez : les Russes, évidemment !- décideraient de nous clouer le bec ? L’auteur n'aborde guère ce point ! Certes, il constate avec justesse qu'aucun effort européen n'a vraiment abouti ni à former une industrie de défense commune, ni à organiser nos forces, sinon en passant par l'OTAN. Dont acte. Mais que faire si une menace qui n'impliquerait pas l'Amérique pesait sur nous ? Là est le vrai problème qui concerne surtout les Européens atlantiques comme nous ; un problème auquel aucun des nouveaux membres de l'Union européenne n'est en vérité sensible et que Merchet passe pratiquement sous silence !

Depuis la réunification allemande, la préoccupation germanique s'est progressivement tournée vers l'est, comme au temps de la Prusse : Adenauer était atlantiste, Kohl aussi, peut-être par intérêt (afin de réussir l'extraordinaire défi de la Treuhand : relever l'ancienne DDR) ; il a bénéficié du soutien de la France qui ne lui a pas manqué ! Puis, une fois ce pari réussi, l'Allemagne s'est occupée de la Mittle-Europa, bien plus que de l'ouest atlantique ! Il en va de même des Etats-unis dont le souci principal est d'encercler l'ours russe par ses alliances au nord (Norvégiens), par ses bases militaires qui les cantonnent au sud, par l'allié turc et par l' Asie centrale : Kazakhs, Ouzbeks, Turkmènes, Azéris etc. comptent plus à cet égard que Français ou Belges !

Pour qui connaît et comprend les priorités de l'Amérique actuelle, leur défi européen n'est plus sur la côte atlantique : ils veulent saper l'influence russe en Asie centrale, là où les Russes se sont embourbés (Tchétchénie et Afghanistan) et où se situent, au surplus, des réserves énergétiques qui pourraient leur échapper si les anciennes républiques soviétiques renversaient leur alliance au profit de l'Amérique !

Ferments de discorde au sein de l'Union européenne, trop de tropismes divergents séparent l'Europe orientale des pays fondateurs de la CEE: pour eux le danger russe est le danger principal ; alors que pour nous, la poudrière des Balkans, l'influence religieuse et l'hostilité du tyran turc à notre égard sont des dangers réels, une quasi-cinquièmecolonne qui menace notre société ; à tort ou à raison, les Américains n'en craignent pas les effets.

Le parapluie américain, l'OTAN, n'est donc plus une « alliance atlantique » ; mais une alliance anti-russe qui unit les Américains et l'Est et le Nord européen ! De ce fait, l’organisation d'une défense européenne commune est absolument improbable. On aurait espéré que Jean-Dominique Merchet pousse son raisonnement à ce terme !